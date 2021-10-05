Політ на повітряній кулі. Компанія із США готується відправити в стратосферу перших туристів

Якщо хочете побачити космос з близької відстані, тепер є ще один варіант.

Американська компанія World View почне польоти на стратосферних повітряних кулях у 2024 році. Місце на борту капсули коштуватиме 50 тисяч доларів. Усього в капсулі буде 8 місць. Політ займатиме від 6 до 8 годин, космічні туристи зможуть піднятися на висоту 30 кілометрів і побачити і Землю з висоти, і трохи космосу, повідомляє space.com.

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Компанія World View Enterprises планує запуски своїх апаратів з пасажирами з місць, які мають важливе культурне та історичне значення для землян.

"Ми хочемо змінити уявлення про космічний туризм", — говорить генеральний директор компанії Раян Хартман.

8 місць за 50 тисяч доларів

Кожне місце в герметичній капсулі Explorer на вісім пасажирів коштуватиме 50 000 доларів — це значно менше, ніж беруть за польоти в космос інші компанії.

Місця в капсулі під час першого польоту, який запланований на початок 2024 року, уже викупила некомерційна організація Space For Humanity. Учасників польоту в організації виберуть самі.

[ + – ] Капсула Explorer у стратосфері. Ілюстрація. Фото: space.com

Старти біля Китайської стіни і єгипетських пірамід

[ + – ] Велика китайська стіна. Фото: wikipedia

Компанія World View Enterprises планує запуски своїх повітряних куль з цікавих місць на Землі. Перед стартом у всіх космічних туристів буде п'ятиденна прогулянка по цих місцях.

Наприклад, перший запуск відбудеться в штаті Аризона, недалеко від Великого каньйону. Також у планах запуски з Австралії, недалеко від Великого Бар'єрного рифа, у Кенії, Норвегії, Бразилії, Монголії, недалеко від Великої Китайської стіни і Єгипту, недалеко від комплексу пірамід у Гізі.

[ + – ] Великий Каньйон, США. Фото: wikipedia

У капсулі буде ванна і коктейлі

У капсулі Explorer будуть зручні відкидні сидіння, високошвидкісний доступ в інтернет, камери спостереження за Землею і телескопи для спостереження за зірками, а також інші зручності, серед яких ванна. На борту подаватимуть їжу і напої, зокрема спеціальні коктейлі. Разом з пасажирами на борту капсули будуть два співробітники World View.

[ + – ] Капсула Explorer. Фото: space.com

Друга спроба World View Enterprises

Це вже не перша спроба компанії World View посісти своє місце на ринку космічного туризму. Майже десять років тому компанія оголосила про плани створення системи повітряної кулі-капсули під назвою Voyager, яка буде доставляти людей у стратосферу за ціною 75 000 доларів за місце.

Компанія хотіла здійснити перший політ у 2016 році. Але цього не сталося. У 2019 два співзасновники World View заснували іншу компанію під назвою Space Perspective, яка зараз розробляє власну систему повітряної кулі-капсули — Spaceship Neptune. Компанія Space Perspective також планує почати свої польоти у 2024 році, правда, квитки коштуватимуть 125 тисяч доларів.

Капсула Explorer буде підніматися вгору за допомогою гігантської повітряної кулі, а приземлятися за допомогою парашута на сушу. У той час як капсула Spaceship Neptune буде опускатися в океан. За словами Хартмана, капсула і парашут будуть багаторазовими, а ось повітряна куля ні.

[ + – ] Капсула Explorer приземлятиметься за допомогою парашута на сушу. Фото: space.com

Насичений ринок космічного туризму

Компанії World View і Space Perspective запускатимуть свої капсули в стратосферу. А ось компанії Virgin Galactic і Blue Origin відправляють туристів у суборбітальний простір Землі, на висоту до 100 кілометрів. У першій місця коштують 450 тисяч доларів, а компанія Джеффа Безоса поки не оголосила вартість польоту, але очікується, що вона буде такою ж або ще вищою.

Компанія SpaceX нещодавно відправила чотири цивільні особи в справжній космос у капсулі Crew Dragon у межах місії Inspiration4. Вартість польоту не розголошується, але експерти кажуть, що ціна могла бути на рівні 200 млн доларів, якщо брати вартість польотів Crew Dragon на МКС.

[ + – ] Космічний корабель Crew Dragon. Фото: SpaceX

А в грудні цього року японський мільярдер Юсаку Маедзава і ще одна людина полетять на МКС на борту російського космічного корабля "Союз".

Але в компанії World View упевнені, що вони зможуть посісти своє місце на ринку космічного туризму.