Нарушить Великую тишину. Ученые назвали причину, почему мы не можем найти инопланетян

Возможно, другие цивилизации, подобно человеческой, только слушают космос и не спешат обнаруживать себя.

В 1950 году физик Энрико Ферми, за обедом с коллегами из Лос-Аламосской национальной лаборатории, задал вопрос, который позже войдет в анналы истории. В разговоре об инопланетянах, физик спросил: "Где они? Почему мы не наблюдаем никаких следов разумной внеземной жизни, таких, например, как зонды, космические корабли или радиопередачи?".

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Этот вопрос лег в основу парадокса Ферми, который указывает на явное несоответствие между оценками высокой вероятности существования внеземного разума (ETI) и отсутствием каких-либо доказательств. С момента появления парадокса Ферми было предложено несколько решений, в том числе одно из самых главных: все слушают, но никто не транслирует. Это предположение стало известно, как SETI-парадокс. Отметим, что SETI – это общее название для проектов по поиску внеземных цивилизаций.

Теория указывает на очевидный разрыв между "пассивным SETI" и "активным SETI", последнее более известно как Обмен сообщениями с внеземным разумом (METI). На данный момент человеческая цивилизация сконцентрировалась на поиске инопланетного разума, но не спешит обнаруживать саму себя.

[ + – ] Программа по поиску внеземных цивилизаций SETI Фото: ESO/B. TAFRESHI/TWAN

На сегодняшний день пассивный SETI, который включает в себя прослушивание сигналов из космоса, составляет большую часть поисковых проектов. В 1960 году был проведен первый эксперимент SETI и он также являлся пассивным. В проекте под названием "Озма" в 1960 году использовался 26-метровый радиотелескоп в обсерватории Грин-Бэнк в Западной Вирджинии. Руководитель проекта астроном Фрэнк Дрейк хотел исследовать звезды Тау Кита и Эпсилон Эридана на наличие радиопередач в диапазоне 400 килогерц на маркерной частоте 1,420 гигагерца.

Концепция METI появилась относительно недавно, этот термин ввел российский ученый Александр Зайцев в своей статье 2006 года.

"Проекты SETI занимаются поиском сообщений от инопланетян. Но METI занимается созданием сообщений для инопланетян. Таким образом, сторонники SETI и METI имеют совершенно разные точки зрения. В отличие от SETI, проекты METI должны преследовать не локальные задачи, а более глобальные – преодоление Великой Тишины во Вселенной, неся нашим звездным соседям долгожданный ответ: "Вы не одиноки!", – писал Зайцев.

История METI

Первая попытка отправить сообщение за пределы планеты была предпринята в 1962 году. Ученые из Евпаторийского центра дальней космической связи в Крыму отправили послание на Венеру. В послании (радиопередаче) азбукой Морзе были зашифрованы слова "Мир", "Ленин" и "СССР".

В 1974 году самая мощная, а также самая известная радиопередача в космос была осуществлена из обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико. Сообщение стало известно как послание Аресибо и представляло собой радиосигнал, который длился 169 секунд, а длина волны составляла 12,6 см. Сообщение состояло из простых изображений телескопа Аресибо, Солнечной системы, ДНК и фигурки человека.

[ + – ] Послание Аресибо Фото: Cornell University/Seth Shostak/SETI Institute

Послание было направлено на шаровое звездное скопление M13, которое расположено примерно в 21 тыс. световых годах от Земли, невдалеке от края Млечного Пути.

Слушать или же писать

На данный момент все попытки создания METI были слишком скромными в сравнении с более распространенными SETI.

"Наша цивилизация находится в коммуникативной фазу и действительно проводит мероприятия SETI. Но соотношение METI/SETI составляет менее 1%. Мы имеем более 100 различных программ SETI, начиная с первого проекта "Озма" и до наших дней. В это же время, общее время переданных сообщений составляет всего 37 часов. Это характеризует настрой исследователей. Правда, мы не должны учитывать METI-фобию, присущую планетарному сознанию в целом", – отмечал Зайцев в своей работе.

Усилия METI были в значительной степени ограничены из-за опасений, что отправка информации о человечество во Вселенную может иметь серьезные последствия. Такие опасения поддерживали даже такие известные ученые, как Стивен Хокинг и Карл Саган.

Саган с пионером SETI Филипом Моррисоном рекомендовал "тихо слушать Вселенную, изучать ее и сравнивать данные, прежде чем кричать в неизведанных дебрях".

Но другие исследователи говорят, что существует ряд достаточно логичных причин, которые делают межгалактические войны бессмысленными. Одна из таких причин связана с технологическим развитием.

Учитывая, сколько времени нужно, чтобы достичь даже самой близкой звезды, любая развитая цивилизация поймет бессмысленность отправки военных кораблей для нападения. К тому времени, когда корабли прибудут в место назначения, технология агрессора останется неизменной, в то время как у второй стороны будут за спиной тысячелетия прогресса.

Но также вполне разумно представить, что большинство инопланетных цивилизаций продолжают выбирать "пассивный подход SETI", вместо того, чтобы активно рекламировать своей присутствие во Вселенной. Если продвинутые виды действительно пришли к такому выводу, то "Великая тишина" вполне объяснима.

Но такая гипотеза предполагает, что поведение внеземных цивилизаций одинаково. По словам экспертов, чтобы нарушить "Великую Тишину" требуется совсем немного – один сигнал от той или иной цивилизации. Также учитывая эксперименты землян с отправкой посланий в космос, трудно представить, что другая цивилизация сможет сохранять "радиомолчание", не говоря уже о многих.

Кроме этого, если какая-либо цивилизация все же обнаружит земной сигнал, можно с уверенностью предположить, что они захотят ответить. Президент проекта METI Дуглас Вакоч говорил, что пассивный SETI является частью активного SETI.

"Если мы обнаружим сигнал от инопланетян через программы SETI, не будет способа предотвратить какофонию ответов с Земли", – заявлял Вакоч.