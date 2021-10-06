Четырехлапые умники. Ученые выяснили, что собаки учат слова так же быстро, как и годовалые дети

Эксперты более 2 лет искали собак, которые могли бы запомнить названия своих игрушек. В результате им удалось найти 6 одаренных псов.

Новое исследование показало, что некоторые собаки обладают исключительными способностями. Они могут выучить до 12 названий новых игрушек за неделю и помнить их не менее двух месяцев, пишет IFLS.

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Несмотря на то, что экспертам уже давно известно, что собаки легко усваивают слова, обозначающие какое-то действие, совсем недавно ученые обнаружили, что некоторые одаренные собаки могут выучить еще и названия предметов.

"Мы знаем, что собаки способны без особого труда выучить слова, связанные с такими действиями, как "сидеть" или "лежать". Но лишь немногие из них могут выучить названия предметов", — рассказала ведущий автор исследования Шани Дрор из Будапештского университета.

[ + – ] Одна из собак, участвующих в испытании - Налани, с владелицей Соней и исследователем Шани Дрор.

Более двух лет исследователи искали собак по всему миру, которые могли бы запомнить названия своих игрушек. В результате им удалось найти 6 одаренных псов. Учитывая все ограничения, связанные с COVID-19, эксперты решили проводить исследование дистанционно.

Владельцам шести отобранных бордер-колли дали неделю на обучение своих собак названиям 6 игрушек, тратя на это от 0,5 до 2,5 часов в день. В последний день владельцы получили инструкции установить камеры в двух комнатах своих домов.

В одной комнате поместили игрушки, а в другой находились хозяева. Сделано было это для того, чтобы собаки при сборе игрушек не могли получить от своих владельцев подсказки.

Все необходимые инструкции относительно того, какую игрушку нужно взять, собаки получали от своих владельцев, которые были проинформированы исследователями. Первое испытание оказалось слишком легким – 3 собаки набрали высокие баллы, а остальные получили проходной балл.

[ + – ] Одна из собак, участвующих в испытании, Виски, окружена игрушками.

Затем исследователи усложнили эксперимент, удвоив количество игрушек, которые собаки должны были запомнить. На этот раз ни одна собака не смогла пройти задание на все 100%, но средний показатель действительно вырос.

Спустя месяц после эксперимента, собак протестировали вновь. Несмотря на то, что одна из участвующих собак, потерпела неудачу, 5 из них снова показали отличные результаты. И даже спустя второй месяц 4 собаки справились с заданием на 50%.

"Благодаря этим талантливым собакам у нас есть уникальная возможность изучить, как другой вид животных понимает человеческий язык и как изучение слов влияет на наше восприятие мира", — заключил венгерский ученый Адам Миклоши.