Чотирилапі розумники. Учені з'ясували, що собаки вчать слова так само швидко, як і однорічні діти

Експерти понад 2 роки шукали собак, які могли б запам'ятати назви своїх іграшок. У результаті їм вдалося знайти 6 обдарованих псів.

Нове дослідження показало, що деякі собаки мають виняткові здібності. Вони можуть вивчити до 12 назв нових іграшок за тиждень і пам'ятати їх понад два місяці, пише IFLS.

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Незважаючи на те, що експертам уже давно відомо, що собаки легко засвоюють слова, які позначають якусь дію, зовсім недавно вчені виявили, що деякі обдаровані собаки можуть вивчити ще і назви предметів.

"Ми знаємо, що собаки здатні без особливих зусиль вивчити слова, пов'язані з такими діями, як "сидіти" або "лежати". Але лише деякі з них можуть вивчити назви предметів", — розповіла провідна авторка дослідження Шані Дрор з Будапештського університету.

[ + – ] Один із собак, які беруть участь у випробуванні — Налані, з власницею Сонею і дослідницею Шані Дрор.

Понад два роки дослідники шукали собак по всьому світу, які могли б запам'ятати назви своїх іграшок. У результаті їм вдалося знайти 6 обдарованих псів. З огляду на всі обмеження, пов'язані з COVID-19, експерти вирішили проводити дослідження дистанційно.

Власникам шести відібраних бордер-коллі дали тиждень на навчання своїх собак назв 6 іграшок, витрачаючи на це від 0,5 до 2,5 годин на день. В останній день власники отримали інструкції встановити камери у двох кімнатах своїх будинків.

В одній кімнаті помістили іграшки, а в іншій перебували господарі. Зроблено було це для того, щоб собаки при зборі іграшок не могли отримати від своїх власників підказки.

Усі необхідні інструкції щодо того, яку іграшку потрібно взяти, собаки отримували від своїх власників, які були проінформовані дослідниками. Перше випробування виявилося занадто легким — 3 собаки набрали високі бали, а решта отримали прохідний бал.

[ + – ] Один із собак, які беруть участь у випробуванні, Віскі, оточена іграшками.

Потім дослідники ускладнили експеримент, подвоївши кількість іграшок, які собаки повинні були запам'ятати. Цього разу жоден собака не зміг пройти завдання на всі 100%, але середній показник дійсно виріс.

Через місяць після експерименту собак протестували знову. Незважаючи на те, що один із з собак зазнав невдачі, 5 з них знову показали відмінні результати. І навіть через другий місяць 4 собаки впоралися із завданням на 50%.

"Завдяки цим талановитим собакам у нас є унікальна можливість вивчити, як інший вид тварин розуміє людську мову і як вивчення слів впливає на наше сприйняття світу", — підсумував угорський учений Адам Міклоши.