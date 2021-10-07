Неожиданный ракурс. Космический аппарат NASA сделал снимок Юпитера с Луны

По словам ученых, на фото можно увидеть даже спутники газового гиганта.

Основная цель орбитального аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) – это исследование поверхности Луны, чтобы предоставить как можно больше полезных данных для будущих астронавтов. Но ученые миссии развернули аппарат в другую сторону и получили захватывающий снимок Юпитера, сообщает universetoday.com

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Обычно LRO делает потрясающие изображения лунной поверхности с высоким разрешением, в том числе мест посадки модулей во время миссий "Апполон". Но недавно команда LRO использовала главную оптическую камеру аппарата под названием Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC), которая может делать снимки с разрешением до 0,5 метра для сканирования области неба, где должен был быть Юпитер, примерно в 600 миллионах км от нас.

Это не Хаббл, но все же

И у них получилось его увидеть. Хотя качество фотографии не такое, как мог бы сделать космический телескоп Хаббл, тот факт, что изображение было сделано аппаратом, который летает в 100 км над поверхностью Луны является настоящим достижением, говорят ученые.

[ + – ] Фото Юпитера, сделанное аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter. Фото: NASA

"Мы сделали снимок Юпитера с Луны", — говорит член команды LRO Бретт Деневи. "И пусть фото не в самом высоком разрешении, но оно наше".

По словам Деневи они сделали это снимок, потому что им нравится исследовать планеты и фотографировать их.

"Интересно время от времени осматривать нашу Солнечную систему с нашего места на лунной орбите", — говорит Деневи.

"Здоровье" у аппарата уже не то

Но, учитывая то, что аппарат был запущен на орбиту Луны еще в 2009 году, некоторые элементы работаю уже не так как нужно. Например, у прибора Inertial Measurement Unit (IMU), который следит за тем, куда направлена LRO, заканчивается срок службы. IMU теперь используется только в экстренных или особых ситуациях. Команда LRO теперь должна использовать камеры слежения за звездами, чтобы оценить его местоположение и вращение.

Космический аппарат также стареет, поэтому солнечные панели необходимо отклонять от Солнца на как можно меньшее время. Поэтому ученым нужно было приложить максимум усилий для того, чтобы найти подходящее время, и повернуть орбитальный аппарат к внешней Солнечной системе и просканировать Юпитер, чтобы получить это изображение.

[ + – ] Центральный пик кратера Тихо на Луне в лучах восходящего Солнца. Фото: NASA

LRO уже не первый раз фотографирует Юпитер. Впервые ученые сделали снимок еще в 2020 году. Время от времени они поворачивают LRO, чтобы взглянуть на другие места в Солнечной системе, например, на Марс, и даже Землю.

[ + – ] Фото места посадки "Апполона-11". Фото: NASA

У орбитального аппарата есть 6 главных научных приборов.

CRaTER — он занимается оценкой воздействия космических лучей и солнечной радиации на биологические объекты

DLRE — занимается измерением теплового излучения поверхности Луны

LAMP — этот прибор ищет лед в неосвещенных кратерах

LEND — прибор для составления карт содержания атомов водорода в лунной поверхности

LOLA — лазерный альтиметр для составления точной карты высот.

LROC — главная оптическая камера, которая делает снимки поверхности Луны и ищет подходящие места для будущей высадки человека на наш спутник