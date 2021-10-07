Несподіваний ракурс. Космічний апарат NASA зробив знімок Юпітера з Місяця

За словами вчених, на фото можна побачити навіть супутники газового гіганта.

Основна мета орбітального апарату Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) — це дослідження поверхні Місяця, щоб надати якомога більше корисних даних для майбутніх астронавтів. Але вчені місії розгорнули апарат в іншу сторону й отримали захопливий знімок Юпітера, повідомляє universetoday.com

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Зазвичай LRO робить чудові зображення місячної поверхні з високою роздільною здатністю, у тому числі місць посадки модулів під час місій "Аполлон". Але недавно команда LRO використовувала головну оптичну камеру апарату під назвою Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC), яка може робити знімки з роздільною здатністю до 0,5 метра, для сканування області неба, де повинен був бути Юпітер, приблизно в 600 мільйонах км від нас.

Це не Габбл, але все ж

І в них вийшло його побачити. Хоча якість фотографії не така, як міг би зробити космічний телескоп Габбл, той факт, що зображення було зроблено апаратом, який літає в 100 км над поверхнею Місяця, є справжнім досягненням, кажуть учені.

[ + – ] Фото Юпітера, зроблене апаратом Lunar Reconnaissance Orbiter. Фото: ISS

"Ми зробили знімок Юпітера з Місяця, — говорить член команди LRO Бретт Деневі. — І нехай фото не з найвищою роздільною здатністю, але воно наше".

За словами Деневі, вони зробили цей знімок, тому що їм подобається досліджувати планети та фотографувати їх.

"Цікаво час від часу оглядати нашу Сонячну систему з нашого місця на місячній орбіті", — говорить Деневі.

"Здоров'я" в апарата вже не те

Але, з огляду на те, що апарат був запущений на орбіту Місяця ще у 2009 році, деякі елементи працюють уже не так, як потрібно. Наприклад, у приладу Inertial Measurement Unit (IMU), який стежить за тим, куди направлена LRO, закінчується термін служби. IMU тепер використовують тільки в екстрених або особливих ситуаціях. Команда LRO тепер повинна використовувати камери стеження за зірками, щоб оцінити його місце розташування й обертання.

Космічний апарат також старіє, тому сонячні панелі необхідно відхиляти від Сонця на якомога менший час. Тому вченим потрібно було докласти максимум зусиль для того, щоб знайти відповідний час, повернути орбітальний апарат до зовнішньої Сонячньої системі та просканувати Юпітер, щоб отримати це зображення.

[ + – ] Центральний пік кратера Тихо на Місяці в променях вранішнього Сонця. Фото: ISS

LRO вже не перший раз фотографує Юпітер. Уперше вчені зробили знімок ще у 2020 році. Час від часу вони повертають LRO, щоб поглянути на інші місця в Сонячній системі, наприклад, на Марс і навіть Землю.

[ + – ] Фото місця посадки "Аполлона-11". Фото: ISS

В орбітального апарату є 6 головних наукових приладів.

CRaTER — він займається оцінкою впливу космічних променів і сонячної радіації на біологічні об'єкти

DLRE — займається вимірюванням теплового випромінювання поверхні Місяця

LAMP — цей прилад шукає лід в неосвітлених кратерах

LEND — прилад для складання карт змісту атомів водню в місячній поверхні

LOLA — лазерний альтиметр для складання точної карти висот.

LROC — головна оптична камера, яка робить знімки поверхні Місяця та шукає відповідні місця для майбутньої висадки людини на наш супутник