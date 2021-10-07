Магическое зеркало. Ученые раскрыли тайну артефакта, принадлежавшего мистику XVI века

Английский оккультист Джон Ди владел обсидиановым зеркалом, с помощью которого вызывал духов и предсказывал будущее.

Новое исследование показало, что обсидиановое зеркало, принадлежавшее мистику эпохи Возрождения Джону Ди, имеет ацтекское происхождение. Об этом сообщает Gizmodo.

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Мыслитель эпохи Возрождения Джон Ди родился в 1527 году, он интересовался самыми разнообразными темами, начиная от математики, геометрии, астрономии и астрологии, до алхимии и оккультизма.

С 1550 по 1570 годы Ди был научным советником королевы Елизаветы I, но он всегда тяготел к сверхъестественным явлениям. К 1580-м года Ди серьезно увлекся гаданием в попытке предсказать будущее. Среди его инструментов были кристаллы, включая настоящие хрустальные шары, а также несколько зеркал, одно из которых было сделано из обсидиана.

Историки ранее предполагали, что ручное обсидиановое зеркало имело ацтекское происхождение. И новое исследования подтвердило эту теорию.

[ + – ] Ручное обсидиановое зеркало имело ацтекское происхождение Фото: S. Campbell

Археолог из Манчестерского университета и его команда провели геохимический анализ зеркала, в частности, применили рентгенофлуоресцентный анализ.

"Обсидиан подходит идеально для такого анализа. Данная горная порода встречается только рядом с ограниченным числом вулканов, поэтому количество потенциальных источников невелико, и мы в значительной степени знаем их состав", – говорит Кэмпбелл.

В случае с мистическим зеркалом Джона Ди, его химический отпечаток совпал с мексиканским обсидианом. Вероятнее всего, зеркало было создано ацтеками в городе Пачуки.

[ + – ] Зеркало было создано ацтеками в городе Пачуки. Фото: S. Campbell

Интерес европейцев к подобным зеркалам мог вызван тем, как именно использовали артефакты сами ацтеки. Обсидиановые зеркала были духовными предметами, которые использовались для исцеления, защиты от злых духов и захвата душ. Эксперты говорят, что у ацтеков было божество Тескатлипока, чье имя переводится как "дымящееся зеркало". Божество имело при себе обсидиановое зеркало, с помощью которого наблюдало за деяниями людей на земле.

Необычные зеркала, судя по всему, производили неизгладимое впечатление на европейских колонизаторов, которые отправляли артефакты домой в качестве ценных вещей. Известно, что Ди также интересовался испанским завоеванием Америки, и вероятно, слышал истории об обсидиановых зеркалах.

После того, как служба Ди королеве Елизавете I завершилась, он отправился путешествовать по Европе с Эдвардом Келли – известным медиумом, который утверждал, что может общаться с духами и ангелами через хрустальные шары. Ди и Келли часто проводили "магические" эксперименты перед королевской семьей, но Ди в конце концов оказался в нищете.

Англичане стали менее терпимыми к разного рода оккультным практикам, что напрямую повлияло на заработок Ди. Он умер в бедности в возрасте 81 года. Расположение могилы Ди остается неизвестным.

Обсидиановое зеркало Ди, в конечном итоге, попало в руки английского писателя и политика Хораса Уолпола. На сегодняшний день артефакт хранится в Британском музее.