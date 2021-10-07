Магічне дзеркало. Учені розкрили таємницю артефакту, що належав містику XVI століття

Англійський окультист Джон Ді володів обсидіановим дзеркалом, за допомогою якого викликав духів і пророкував майбутнє.

Нове дослідження показало, що обсидіанове дзеркало, яке належало містику епохи Відродження Джону Ді, має ацтекське походження. Про це повідомляє Gizmodo.

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Мислитель епохи Відродження Джон Ді народився в 1527 році, він цікавився найрізноманітнішими темами, починаючи від математики, геометрії, астрономії й астрології, до алхімії та окультизму.

З 1550 по 1570 роки Ді був науковим радником королеви Єлизавети I, але його завжди тягнуло до надприродних явищ. До 1580-го року Ді серйозно захопився ворожінням у спробі передбачити майбутнє. Серед його інструментів були кристали, включно зі справжніми кришталевими кулями, а також кілька дзеркал, одне з яких було зроблено з обсидіану.

Історики раніше припускали, що ручне обсидіанове дзеркало мало ацтекське походження. І нове дослідження підтвердило цю теорію.

[ + – ] Ручне обсидіанове дзеркало мало ацтекське походження Фото: магическое зеркало

Археолог з Манчестерського університету та його команда провели геохімічний аналіз дзеркала, зокрема, застосували рентгенофлуоресцентний аналіз.

"Обсидіан підходить ідеально для такого аналізу. Ця гірська порода поширена тільки поруч з обмеженим числом вулканів, тому кількість потенційних джерел невелика, і ми значною мірою знаємо їхній склад", — говорить Кемпбелл.

У випадку з містичним дзеркалом Джона Ді, його хімічний відбиток збігся з мексиканським обсидіаном. Найімовірніше, дзеркало було створено ацтеками в місті Пачука.

[ + – ] Дзеркало було створено ацтеками в місті Пачука. Фото: магическое зеркало

Інтерес європейців до подібних дзеркал міг бути викликаний тим, як саме використовували артефакти самі ацтеки. Обсидіанові дзеркала були духовними предметами, які використовувалися для зцілення, захисту від злих духів і захоплення душ. Експерти кажуть, що в ацтеків було божество Тецкатліпока, чиє ім'я перекладається як "димляче дзеркало". Божество мало при собі обсидіанове дзеркало, за допомогою якого спостерігало за діяннями людей на землі.

Незвичайні дзеркала, судячи з усього, справляли незабутнє враження на європейських колонізаторів, які відправляли артефакти додому в ролі цінних речей. Відомо, що Ді також цікавився іспанським завоюванням Америки, і ймовірно, чув історії про обсидіанові дзеркала.

Після того, як служба Ді королеві Єлизаветі I завершилася, він відправився подорожувати по Європі з Едвардом Келлі — відомим медіумом, який стверджував, що може спілкуватися з духами й ангелами через кришталеві кулі. Ді і Келлі часто проводили "магічні" експерименти перед королівською родиною, але Ді врешті-решт опинився в злиднях.

Англійці стали менш терпимими до різного роду окультних практик, що безпосередньо вплинуло на заробіток Ді. Він помер у бідності у віці 81 року. Розташування могили Ді залишається невідомим.

Обсидіанове дзеркало Ді, зрештою, потрапило в руки англійського письменника і політика Гораса Волпола. На сьогодні артефакт зберігається в Британському музеї.