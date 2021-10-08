Столкновение в Млечном Пути. Астрономы увидели, как два звездных скопления превратились в одно

Открытие удивило астрономов тем, что объединились старые, а не молодые скопления.

Астроном Денилсо Камарго из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул в Порту-Алегри, Бразилия, сделал удивительное открытие. Используя данные двух космических телескопов Gaia и WISE, Камарго внимательно изучил рассеянное скопление под названием NGC 1605, которое находится в созвездии Персей, и обнаружил, что на самом деле это два скопления. Он назвал их — NGC 1605a и NGC 1605b, сообщает earthsky.org

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Рассеянные звездные скопления, как правило, представляют собой молодые скопления звезд, которые родились вместе из облака или туманности в космосе. Рассеянные скопления похожи на семейства звезд. Они по-прежнему слабо связаны гравитацией и вместе перемещаются в космосе. Большинство рассеянных звездных скоплений не выживают более нескольких оборотов вокруг центра нашей галактики, прежде чем разрушится.

[ + – ] Звездное скопление NGC 1605 в созвездии Персей. Фото: NASA

Но астроном Денилсо Камарго сообщил об открытии первого старого двойного звездного скопления в нашей галактике Млечный путь. Его исследование показывает, что одному скоплению 2 миллиарда лет, а другому всего 600 миллионов лет. Они находятся на расстоянии 8 300 световых лет от нас.

По словам ученого, столкновения между рассеянными звездными скоплениями происходят редко. А образование двойных рассеянных звездных скоплений происходит еще реже. Но это произошло.

Камарго говорит, что NGC 1605a и NGC 1605b не похожи на все, что видели астрономы раньше. Ведь большинство двойных звездных скоплений молодые. Они "родились" вместе из одного облака, которое распалось. Поэтому очень странно увидеть скопление состоящее из скоплений разного возраста.

[ + – ] Это изображение с космического телескопа Хаббла пары рассеянных звездных скоплений, которые предположительно находятся на ранних стадиях слияния. Они находятся в Большом Магеллановом облаке внутри туманности Тарантул, примерно в 170 000 световых лет от Земли.

"Эти двое, должно быть, пролетали мимо друг друга и подошли достаточно близко, их гравитационные поля заставили их взаимодействовать. Они подошли так близко, что их звездное население начало пересекаться", — говорит Камарго.

И в этом процессе звезды скоплений втягиваются гравитацией в длинные потоки (населенные, возможно, более мелкими скоплениями или даже несколькими звездными системами), которые движутся вслед за скоплениями через Млечный Путь, говорит автор исследования.