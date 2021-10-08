Зіткнення в Чумацькому Шляху. Астрономи побачили, як два зоряні скупчення перетворилися на одне

Відкриття здивувало астрономів тим, що об'єдналися старі, а не молоді скупчення.

Астроном Денілсо Камарго з Федерального університету Ріу-Ґранді-ду-Сул у Порту-Алеґрі, Бразилія, зробив дивне відкриття. Використовуючи дані двох космічних телескопів Gaia і WISE, Камарго уважно вивчив розсіяне скупчення під назвою NGC 1605, яке розташоване в сузір'ї Персей, і виявив, що насправді це два скупчення. Він назвав їх NGC 1605a і NGC 1605b, повідомляє earthsky.org

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Розсіяні зоряні скупчення, як правило, являють собою молоді скупчення зірок, які народилися разом із хмари або туманності в космосі. Розсіяні скупчення схожі на сімейства зірок. Вони, як і раніше, слабо пов'язані гравітацією та разом переміщаються в космосі. Більшість розсіяних зоряних скупчень не виживають більше декількох обертів навколо центру нашої галактики, перш ніж зруйнуються.

[ + – ] Зоряне скупчення NGC 1605 у сузір'ї Персей. Фото: ISS

Але астроном Денілсо Камарго повідомив про відкриття першого старого подвійного зоряного скупчення в нашій галактиці Чумацький Шлях. Його дослідження показує, що одному скупченню 2 мільярди років, а іншому всього 600 мільйонів років. Вони розташовані на відстані 8 300 світлових років від нас.

За словами вченого, зіткнення між розсіяними зоряними скупченнями відбуваються рідко. А утворення подвійних розсіяних зоряних скупчень відбувається ще рідше. Але це сталося.

Камарго каже, що NGC 1605a і NGC 1605b не схожі на все, що бачили астрономи раніше. Адже більшість подвійних зоряних скупчень молоді. Вони "народилися" разом із однієї хмари, яка розпалася. Тому дуже дивно побачити скупчення, яке складається зі скупчень різного віку.

[ + – ] Це зображення з космічного телескопа Габбл пари розсіяних зоряних скупчень, які ймовірно перебувають на ранніх стадіях злиття. Вони розташовані у Великій Магеллановій Хмарі всередині туманності Тарантул, приблизно в 170 000 світлових років від Землі.

"Ці двоє, мабуть, пролітали одне повз одного й підійшли досить близько, їхні гравітаційні поля змусили їх взаємодіяти. Вони підійшли так близько, що їхнє зоряне населення почало перетинатися", — говорить Камарго.

І в цьому процесі зірки скупчень втягуються гравітацією в довгі потоки (населені, можливо, дрібнішими скупченнями або навіть кількома зоряними системами), які рухаються слідом за скупченнями через Чумацький Шлях, каже автор дослідження.