Океан Бурь и лавы. Ученые выяснили, когда Луна в последний раз была вулканически активной

Экспертов удивил возраст вулканических образцов, который не соответствовал более ранним исследованиям.

Изучив образцы горных пород с посадочного модуля Chang'e 5, китайские исследователи выяснили, что вулканическая активность на Луне происходила намного раньше, чем предполагали ученые, пишет ScreenRant.

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Исследование Луны

Луна — невероятно любопытное место по многим причинам. Она имеет решающее значение для всей земной жизни, а также была важной частью космической гонки во время холодной войны.

Несмотря на все это, в последние годы наш спутник несколько отошел на второй план в освоении космоса. В истории NASA было всего 6 пилотируемых высадок на Луну.

Но, к счастью, времена меняются. И сейчас NASA работает со SpaceX, чтобы в обозримом будущем астронавты снова могли вернуться на Луну. Космонавты поднимутся на борт оптимизированной версии космического корабля Starship, посетят Луну и вернутся на Землю. Но прежде чем эта миссия станет готовой к запуску, ученым предстоит проделать еще много работы.

Chang'e 5

[ + – ] Китайская автоматическая межпланетная станция Chang'e 5.

Chang'e 5 приземлился на Луне 16 декабря 2020 года с целью сбора и возвращения лунных образцов для изучения на Земле. Chang'e 5 стал первой китайской миссией, получившей образцы горных пород Луны, которые ученые уже успели изучить и проанализировать.

Так они обнаружили вулканическую активность, которая произошла на нашем спутнике гораздо раньше, чем ранее предполагалось.

Что эти породы рассказывают о Луне

Вулканическая активность на Луне — не нечто новое. На самом деле ученые знали об этом десятилетиями. Но что заворожило их в этих последних образцах, так это возраст обнаруженной в них вулканической активности.

Исследователи установили, что основная вулканическая активность на Луне происходила в период от 3,8 до 3 миллиардов лет назад, а некоторые из самых древних видов активности датируются более чем 4 миллиардами лет назад.

В образцах, собранных Chang'e 5, астрономы обнаружили следы вулканизма, возникшего всего 2 миллиарда лет назад. Эти последние образцы были получены в районе — Океан Бурь, область расположенная в западной части видимой стороны Луны.

Теперь, когда астрономы знают, что два миллиард лет назад в этом районе происходила вулканическая активность, они могут использовать эту информацию, чтобы изучать кратеры в Океане Бурь, сравнивать их с аналогичными по возрасту кратерами в других местах (например, на Марсе) и лучше понять Солнечную систему в целом.

Этот процесс часто называют "подсчетом кратеров" — метод оценки возраста поверхности планеты или спутника. Он необходим для того, чтобы разобраться в том, что происходит в нашей галактике.

Главный вопрос, интересующий ученых

Однако этот прорыв не означает, что работа завершена. На самом деле, результаты исследования Chang'e 5 ставят перед учеными несколько новых вопросов. Самый главный из которых состоит в том, что ученым пока неясно, что вызвало вулканическую активность на Луне 2 миллиарда лет назад.

Возможно, этому поспособствовали остатки урана, тория и калия, которые хранились глубоко внутри спутника, достаточно горячего чтобы возникла вулканическая активность. Другое предположение заключается в том, что более близкое положение Луны к Земле в то время обеспечивало необходимое тепло.

Несмотря на то, что ученым пока не удалось ответить на этот вопрос, они надеются, что им удастся это сделать в будущем с помощью дальнейших исследований.