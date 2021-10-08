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Океан Бур і лави. Учені з'ясували, коли Місяць востаннє був вулканічно активним

Юлія Чайка
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Місяць, поверхня супутника, Земля, космос, фото

Експертів здивував вік вулканічних зразків, який не відповідав більш раннім дослідженням.

Вивчивши зразки гірських порід з посадкового модуля Chang'e 5, китайські дослідники з'ясували, що вулканічна активність на Місяці відбувалася набагато раніше, ніж припускали вчені, пише ScreenRant.

Дослідження Місяця

Місяць — неймовірно цікаве місце з багатьох причин. Він має вирішальне значення для всього земного життя, а також був важливою частиною космічної гонки під час холодної війни.

Незважаючи на все це, в останні роки наш супутник дещо відійшов на другий план в освоєнні космосу. В історії NASA було всього 6 пілотованих висадок на Місяць.

Але, на щастя, часи змінюються. І зараз NASA працює зі SpaceX, щоб у найближчому майбутньому астронавти знову могли повернутися на Місяць. Космонавти піднімуться на борт оптимізованої версії космічного корабля Starship, відвідають Місяць і повернуться на Землю. Але перш ніж ця місія стане готовою до запуску, ученим треба виконати ще багато роботи.

Chang'e 5

Chang'e 5, міжпланетна станція, фото
Китайська автоматична міжпланетна станція Chang'e 5.

Chang'e 5 приземлився на Місяці 16 грудня 2020 року з метою збору і повернення місячних зразків для вивчення на Землі. Chang'e 5 став першою китайською місією, яка отримала зразки гірських порід Місяця, які вчені вже встигли вивчити і проаналізувати.

Так, вони виявили вулканічну активність, яка сталася на нашому супутнику набагато раніше, ніж до цього передбачалося.

Що ці породи розповідають про Місяць

Вулканічна активність на Місяці — не щось нове. Насправді вчені знали про це десятиліттями. Але що зачарувало їх у цих останніх зразках, то це вік виявленої в них вулканічної активності.

Дослідники встановили, що основна вулканічна активність на Місяці відбувалася в період від 3,8 до 3 мільярдів років тому, а деякі з найдавніших видів активності датуються понад 4 мільярдами років тому.

У зразках, зібраних Chang'e 5, астрономи виявили сліди вулканізму, який виник 2 мільярди років тому. Ці останні зразки були отримані в районі — Океан Бур, район, розташований у західній частині видимої сторони Місяця.

місяць, поверхня, станція, знімок

Тепер, коли астрономи знають, що два мільярди років тому в цьому районі відбувалася вулканічна активність, вони можуть використовувати цю інформацію, щоб вивчати кратери в Океані Бур, порівнювати їх з аналогічними за віком кратерами в інших місцях (наприклад, на Марсі) і краще зрозуміти Сонячну систему в цілому.

Цей процес часто називають "підрахунком кратерів" — метод оцінки віку поверхні планети або супутника. Він необхідний для того, щоб розібратися в тому, що відбувається в нашій галактиці.

Головне питання, яке цікавить учених

Однак, цей прорив не означає, що робота завершена. Насправді, результати дослідження Chang'e 5 ставлять перед ученими кілька нових питань. Найголовніше з яких полягає в тому, що вченим поки незрозуміло, що викликало вулканічну активність на Місяці 2 мільярди років тому.

Можливо, цьому посприяли залишки урану, торію і калію, які зберігалися глибоко всередині супутника, досить гарячого, щоб виникла вулканічна активність. Інше припущення полягає в тому, що більш близьке положення Місяця до Землі в той час забезпечувало необхідне тепло.

Незважаючи на те, що вченим поки не вдалося відповісти на це питання, вони сподіваються, що їм вдасться це зробити в майбутньому за допомогою подальших досліджень.