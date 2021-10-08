Муравьи, осы, тараканы. Опубликованы лучшие фотографии природы и животного мира

Королевское биологическое общество Великобритании объявило победителей своего ежегодного фотоконкурса.

На фотографиях победителей и финалистов конкурса можно увидеть от муравьев, питающихся нектаром до осы парализующей таракана, сообщает The Guardian.

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Королевское биологическое сообщество, представляет собой профессиональную ассоциацию, созданную для продвижения интересов биологии в академических кругах, промышленности и образовании. Общество, образованное в 2009 году, насчитывает около 18 000 индивидуальных членов и более 100 организаций-членов.

Победители и финалисты фотоконкурса Королевского биологического общества 2021 года.

Победителем стала фотография под название "Мутуализм". Ее сделал Вишванат Бирдже в Индии.

Здесь показаны мутуалистические отношения между муравьем и тлей. Муравьи поедают нектар, выделяемый желтой тлей, а взамен муравьи защищают тлю от других организмов, таких как красные клещи.

Мутуализм — широко распространенная форма взаимополезного сожительства, когда присутствие партнера становится обязательным условием существования каждого из них, это один из типов симбиоза.

[ + – ] Мутуалистические отношения муравья и тли. Фото: The Guardian

Второе место получила фотография "Фракталы", сделанная Алисой Фэн из Великобритании.

Узоры на этом изображении представляют собой почвенную бактерию Bacillus subtilis, которую выращивают в лаборатории. Узоры формируются в зависимости от условий окружающей среды бактерий и того, как бактериальные клетки движутся после контакта друг с другом.

Фрактал — это множество, обладающее свойством самоподобия (объект, в точности или приближенно совпадающий с частью себя самого, то есть целое имеет ту же форму, что и одна или более частей).

[ + – ] Бактерия Bacillus subtilis. Фото: The Guardian

Финалисты конкурса

Фотографию "Охота" сделал Рипан Бисвас в Индии.

Здесь показано совсем не дружеское взаимодействие между осой и тараканом. Оса Ampulex compressa вводит яд в мозг таракана, парализуя его. Затем оса отложит яйца внутрь таракана.

[ + – ] Оса Ampulex compressa вводит яд в мозг таракана. Фото: The Guardian

"Укус ради выживания". Фотограф из Тайланда Вэй Фу

Геккон токи кусает в ответ, несмотря на то, что его держит "в объятиях" обыкновенная украшенная змея, длина которой достигает 130 сантиметров.

[ + – ] Укус ради выживания. Фото: The Guardian

"Солнечная электростанция". Фотограф из Китая Гу Гуанхуи.

Большая группа ночных цапель сидит на солнечных панелях во время заката.

[ + – ] Ночные цапли. Фото: The Guardian

"Человек-паук нашего тела". Фотограф Чанчал Сур Чоудхури, США.

Иммунные клетки взаимодействуют друг с другом, чтобы защитить наш организм от вторжения посторонних частиц или микроорганизмов. Здесь клетки-нейтрофилы (светло-голубые) выделяют сетчатые структуры (желтые) для защиты от бактерий туберкулеза (розовые).

Нейтрофилы представляют собой очень подвижные клетки, которые проникают даже в те ткани, которые недоступны для других лейкоцитов.

[ + – ] "Человек-паук нашего тела". Фото: The Guardian

"Морская экосистема". Фотограф Хон Йен, Вьетнам.

Каждый год с мая по август кораллы этой богатой и разнообразной экосистемы обнажаются во время отлива.