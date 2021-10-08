Муравьи, осы, тараканы. Опубликованы лучшие фотографии природы и животного мира
Королевское биологическое общество Великобритании объявило победителей своего ежегодного фотоконкурса.
На фотографиях победителей и финалистов конкурса можно увидеть от муравьев, питающихся нектаром до осы парализующей таракана, сообщает The Guardian.
Королевское биологическое сообщество, представляет собой профессиональную ассоциацию, созданную для продвижения интересов биологии в академических кругах, промышленности и образовании. Общество, образованное в 2009 году, насчитывает около 18 000 индивидуальных членов и более 100 организаций-членов.
Победители и финалисты фотоконкурса Королевского биологического общества 2021 года.
Победителем стала фотография под название "Мутуализм". Ее сделал Вишванат Бирдже в Индии.
Здесь показаны мутуалистические отношения между муравьем и тлей. Муравьи поедают нектар, выделяемый желтой тлей, а взамен муравьи защищают тлю от других организмов, таких как красные клещи.
Мутуализм — широко распространенная форма взаимополезного сожительства, когда присутствие партнера становится обязательным условием существования каждого из них, это один из типов симбиоза.
Второе место получила фотография "Фракталы", сделанная Алисой Фэн из Великобритании.
Узоры на этом изображении представляют собой почвенную бактерию Bacillus subtilis, которую выращивают в лаборатории. Узоры формируются в зависимости от условий окружающей среды бактерий и того, как бактериальные клетки движутся после контакта друг с другом.
Фрактал — это множество, обладающее свойством самоподобия (объект, в точности или приближенно совпадающий с частью себя самого, то есть целое имеет ту же форму, что и одна или более частей).
Финалисты конкурса
Фотографию "Охота" сделал Рипан Бисвас в Индии.
Здесь показано совсем не дружеское взаимодействие между осой и тараканом. Оса Ampulex compressa вводит яд в мозг таракана, парализуя его. Затем оса отложит яйца внутрь таракана.
"Укус ради выживания". Фотограф из Тайланда Вэй Фу
Геккон токи кусает в ответ, несмотря на то, что его держит "в объятиях" обыкновенная украшенная змея, длина которой достигает 130 сантиметров.
"Солнечная электростанция". Фотограф из Китая Гу Гуанхуи.
Большая группа ночных цапель сидит на солнечных панелях во время заката.
"Человек-паук нашего тела". Фотограф Чанчал Сур Чоудхури, США.
Иммунные клетки взаимодействуют друг с другом, чтобы защитить наш организм от вторжения посторонних частиц или микроорганизмов. Здесь клетки-нейтрофилы (светло-голубые) выделяют сетчатые структуры (желтые) для защиты от бактерий туберкулеза (розовые).
Нейтрофилы представляют собой очень подвижные клетки, которые проникают даже в те ткани, которые недоступны для других лейкоцитов.
"Морская экосистема". Фотограф Хон Йен, Вьетнам.
Каждый год с мая по август кораллы этой богатой и разнообразной экосистемы обнажаются во время отлива.