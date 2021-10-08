Мурахи, оси, таргани. Опубліковані кращі фотографії природи і тваринного світу

Королівське біологічне товариство Великобританії оголосило переможців свого щорічного фотоконкурсу.

На фотографіях переможців і фіналістів конкурсу можна побачити від мурах, що харчуються нектаром, до оси, що паралізує таргана, повідомляє The Guardian.

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Королівське біологічне товариство являє собою професійну асоціацію, створену для просування інтересів біології в академічних колах, промисловості та освіті. Суспільство, утворене у 2009 році, налічує близько 18 000 індивідуальних членів і понад 100 організацій-членів.

Переможці та фіналісти фотоконкурсу Королівського біологічного товариства 2021 року.

Переможцем стала фотографія під назвою "Мутуалізм". Її зробив Вішванат Бірджу в Індії.

Тут показані мутуалістичні відносини між мурахою і попелицею. Мурахи поїдають нектар, що виділяється жовтою попелицею, а натомість мурахи захищають тлю від інших організмів, таких як червоні кліщі.

Мутуалізм — широко поширена форма взаємокорисного співжиття, коли присутність партнера стає обов'язковою умовою існування кожного з них, це один з типів симбіозу.

[ + – ] Мутуалістичні відносини мурашки і попелиці. Фото: The Guardian

Друге місце отримала фотографія "Фрактали", зроблена Алісою Фен з Великобританії.

Візерунки на цьому зображенні є ґрунтовою бактерією Bacillus subtilis, яку вирощують у лабораторії. Візерунки формуються залежно від умов навколишнього середовища бактерій і того, як бактеріальні клітини рухаються після контакту одне з одним.

Фрактал — це множина, що володіє властивістю самоподібності (об'єкт, що в точності або наближено збігається з частиною себе самого, тобто має ту ж форму, що і одна або більше частин).

[ + – ] Бактерія Bacillus subtilis. Фото: The Guardian

Фіналісти конкурсу

Фотографію "Полювання" зробив Ріпан Бісвас в Індії.

Тут показана зовсім дружня взаємодія між осою і тарганом. Оса Ampulex compressa вводить отруту в мозок таргана, паралізуючи його. Потім оса відкладе яйця всередину таргана.

[ + – ] Оса Ampulex compressa вводить отруту в мозок таргана. Фото: The Guardian

"Укус заради виживання". Фотограф з Таїланду Вей Фу

Токей кусає у відповідь, незважаючи на те, що його тримає "в обіймах" звичайна прикрашена змія, довжина якої сягає 130 сантиметрів.

[ + – ] Укус заради виживання. Фото: The Guardian

"Сонячна електростанція". Фотограф з Китаю Гу Гуанхуі.

Велика група нічних чапель сидить на сонячних панелях під час заходу.

[ + – ] Нічні чаплі. Фото: The Guardian

"Людина-павук нашого тіла". Фотограф Чанчал Сур Чоудхурі, США.

Імунні клітини взаємодіють одне з одним, щоб захистити наш організм від вторгнення сторонніх часток або мікроорганізмів. Тут клітини-нейтрофіли (світло-блакитні) виділяють сітчасті структури (жовті) для захисту від бактерій туберкульозу (рожеві).

Нейтрофіли являють собою дуже рухливі клітини, які проникають навіть у ті тканини, які недоступні для інших лейкоцитів.

[ + – ] "Людина-павук нашого тіла". Фото: The Guardian

"Морська екосистема". Фотограф Хон Єн, В'єтнам.

Щороку з травня по серпень корали цієї багатої і різноманітної екосистеми оголюються під час відливу.