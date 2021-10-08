Ученые выяснили, что охотничьи собаки лают по-разному в зависимости от угрозы

Характер лая, который зависит от вида животного, с которым сталкивается пес, является выражением внутреннего состояния собаки.

По сравнению с волками, от которых они произошли, собаки лают чаще и в определенных ситуациях, пишет Big Think.

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Несмотря на то, сколько времени и энергии люди потратили на работу с собаками и попытки понять их, ни одно исследование никогда не пыталось выяснить, действительно ли собаки лают с разными намерениями, зависящими от ситуации.

Однако новое исследование ученных показывает, что, по крайней мере, у двух видов охотничьих собак определенные виды лая предназначены для тех случаев, когда рядом находятся другие животные.

Изучение собачьего лая

[ + – ] Такса - порода охотничьих собак, отличающаяся короткими ногами.

Во время исследования два вида собак — таксы и терьеры контактировали с одним из четырех видов животных: кабаном, лисицей, кроликом или птицами. Эксперты проанализировали около 2000 собачьих лаев по продолжительности и частоте.

В то время как лай собак при виде различных животных, различался, существовала существенная разница между звуком, который они издавали при виде трех более мелких животных и дикого кабана. Увидев кабана, они издавали более протяжный лай с меньшей частотой.

Оценка угрозы

[ + – ] Золотистый ретривер - порода охотничьих собак.

Авторы предположили, что лай отражает то, насколько велика очевидная угроза, исходящая от животного. Каждый зверь — кабан, лиса и более мелкие виды — вызывали разного рода лай, что говорит о том, что собаки издавали эмоциональную реакцию.

"В нашем случае, характер лая, который зависит от вида животного, с которым сталкивается пес, является выражением внутреннего состояния собаки. Кроме того, выражение внутреннего состояния посредством лая зависит от размера потенциальной угрозы. Лай в случае большой угрозы (кабан) более специфичен, чем лай при меньшей угрозе (лиса) или ее отсутствия (кролик, птица)", — заключили ученые.