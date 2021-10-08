Учені з'ясували, що мисливські собаки гавкають по-різному залежно від загрози

Характер гавкоту, який залежить від виду тварини, з яким стикається собака, є вираженням внутрішнього стану собаки.

Порівняно з вовками, від яких вони походять, собаки гавкають частіше і в певних ситуаціях, пише Big Think.

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Незважаючи на те, скільки часу й енергії люди витратили на роботу із собаками і спроби зрозуміти їх, жодне дослідження ніколи не намагалося з'ясувати, чи дійсно собаки гавкають з різними намірами, які залежать від ситуації.

Однак нове дослідження вчених показує, що, принаймні, у двох видів мисливських собак певні види гавкоту призначені для тих випадків, коли поруч знаходяться інші тварини.

Вивчення собачого гавкоту

[ + – ] Такса — порода мисливських собак, що відрізняється короткими ногами

Під час дослідження два види собак — такси та тер'єри контактували з одним із чотирьох видів тварин: кабаном, лисицею, кроликом або птахами. Експерти проаналізували майже 2 000 собачих гавкотів за тривалістю і частотою.

У той час як гавкіт собак при вигляді різних тварин, відрізнявся, існувала суттєва різниця між звуком, який вони видавали при вигляді трьох дрібніших тварин і дикого кабана. Побачивши кабана, вони видавали більш протяжний гавкіт із меншою частотою.

Оцінка загрози

[ + – ] Золотистий ретривер — порода мисливських собак

Автори припустили, що гавкіт відображає те, наскільки велика очевидна загроза, що виходить від тварини. Кожен звір — кабан, лисиця і більш дрібні види — викликали різного роду гавкіт, що говорить про те, що собаки видавали емоційну реакцію.

"У нашому випадку, характер гавкання, який залежить від виду тварини, з яким стикається пес, є вираженням внутрішнього стану собаки. Крім того, вираз внутрішнього стану за допомогою гавкоту залежить від розміру потенційної загрози. Гавкіт у разі великої загрози (кабан) більш специфічний, ніж гавкіт при меншій загрозі (лисиця) або її відсутність (кролик, птиця)", — підсумували вчені.