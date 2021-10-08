Ученые рассказали, что случится, если Солнце погаснет

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Если поставить в холодильник чашку с горячим кофе, он не сразу остынет. Точно так же, если Солнце просто "выключится", Земля останется теплой, по крайней мере, по сравнению с окружающим ее пространством, в течение нескольких миллионов лет. Но люди почувствуют изменения сразу же, сообщает popsci.com

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В течение нескольких дней средняя температура на поверхности Земли упадет ниже 17 градусов по Цельсию. Через год она упадет до –73 градуса по Цельсию. Поверхность океанов превратится в лед, но он изолирует глубоководные слои воды внизу и предотвратит полное замерзание океанов на сотни тысяч лет. Через несколько миллионов лет после этого на нашей планете будет стабильная температура -240 градусов Цельсия, при которой тепло, излучаемое ядром, будет равняться теплу, которое Земля выделяет в космос, говорит Дэвид Стивенсон, профессор планетологии из Калифорнийского технологического института.

[ + – ] Температура на Земле упадет до -240 градусов Цельсия. Фото: wikipedia

Выживут только некоторые микроорганизмы в земной коре, а большая часть жизни на планете просуществует недолго. Сразу же прекратится фотосинтез, и большинство растений погибнет в течение нескольких недель. Однако большие деревья проживут еще несколько десятилетий благодаря медленному метаболизму и значительным запасам сахара. Большинство животных быстро погибнет, но падальщики, которые питаются мертвыми останками, немного продержаться, пока их не убьет холод.

[ + – ] Тепло будет только в глубине океанов. Фото: wikipedia

Люди могут выжить, используя подводные транспортные средства, в глубине океанов, но лучшим вариантом станут места обитания с ядерной или геотермальной энергией.

[ + – ] Исландия - хорошее место, чтобы выжить. Фото: wikipedia

Одним из таких мест может стать Исландия. Островное государство уже отапливает почти все дома своих жителей с помощью геотермальной энергии, и, по словам Эрика Блэкмана из Университета Рочестера, люди могли бы использовать вулканическое тепло в течение сотен лет.