Учені розповіли, що трапиться, якщо Сонце згасне
Не хвилюйтеся, у вас буде час опублікувати свої прощальні селфі у Facebook.
Якщо поставити в холодильник чашку з гарячою кавою, вона не відразу охолоне. Точно так само, якщо Сонце просто "вимкнеться", Земля залишиться теплою, принаймні, порівняно з навколишнім її простором, протягом декількох мільйонів років. Але люди відчують зміни відразу ж, повідомляє popsci.com.
Протягом декількох днів середня температура на поверхні Землі впаде нижче 17 градусів за Цельсієм. Через рік вона впаде до -73 градусів за Цельсієм. Поверхня океанів перетвориться на лід, але він ізолює глибоководні шари води внизу і запобіжить повному замерзанню океанів на сотні тисяч років. Через кілька мільйонів років після цього на нашій планеті буде стабільна температура -240 градусів Цельсія, за якої тепло, що випромінюється ядром, буде дорівнювати теплу, яке Земля виділяє в космос, говорить Девід Стівенсон, професор планетології з Каліфорнійського технологічного інституту.
Виживуть лише деякі мікроорганізми в земній корі, а велика частина життя на планеті проіснує недовго. Відразу ж припиниться фотосинтез, і більшість рослин загине протягом декількох тижнів. Однак, великі дерева проживуть ще кілька десятиліть завдяки повільному метаболізму і значним запасам цукру. Більшість тварин швидко загине, але некрофаги, які харчуються мертвими останками, трохи протримаються, поки їх не вб'є холод.
Люди можуть вижити, використовуючи підводні транспортні засоби в глибині океанів, але найкращим варіантом стануть місця проживання з ядерною або геотермальною енергією.
Одним з таких місць може стати Ісландія. Острівна держава вже опалює майже всі будинки своїх жителів за допомогою геотермальної енергії, і, за словами Еріка Блекмана з Університету Рочестера, люди могли б використовувати вулканічне тепло протягом сотень років.