Учені розповіли, що трапиться, якщо Сонце згасне

Не хвилюйтеся, у вас буде час опублікувати свої прощальні селфі у Facebook.

Якщо поставити в холодильник чашку з гарячою кавою, вона не відразу охолоне. Точно так само, якщо Сонце просто "вимкнеться", Земля залишиться теплою, принаймні, порівняно з навколишнім її простором, протягом декількох мільйонів років. Але люди відчують зміни відразу ж, повідомляє popsci.com.

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Протягом декількох днів середня температура на поверхні Землі впаде нижче 17 градусів за Цельсієм. Через рік вона впаде до -73 градусів за Цельсієм. Поверхня океанів перетвориться на лід, але він ізолює глибоководні шари води внизу і запобіжить повному замерзанню океанів на сотні тисяч років. Через кілька мільйонів років після цього на нашій планеті буде стабільна температура -240 градусів Цельсія, за якої тепло, що випромінюється ядром, буде дорівнювати теплу, яке Земля виділяє в космос, говорить Девід Стівенсон, професор планетології з Каліфорнійського технологічного інституту.

[ + – ] Температура на Землі впаде до -240 градусів Цельсія. Фото: wikipedia

Виживуть лише деякі мікроорганізми в земній корі, а велика частина життя на планеті проіснує недовго. Відразу ж припиниться фотосинтез, і більшість рослин загине протягом декількох тижнів. Однак, великі дерева проживуть ще кілька десятиліть завдяки повільному метаболізму і значним запасам цукру. Більшість тварин швидко загине, але некрофаги, які харчуються мертвими останками, трохи протримаються, поки їх не вб'є холод.

[ + – ] Тепло буде тільки в глибині океанів. Фото: wikipedia

Люди можуть вижити, використовуючи підводні транспортні засоби в глибині океанів, але найкращим варіантом стануть місця проживання з ядерною або геотермальною енергією.

[ + – ] Ісландія — гарне місце, щоб вижити. Фото: wikipedia

Одним з таких місць може стати Ісландія. Острівна держава вже опалює майже всі будинки своїх жителів за допомогою геотермальної енергії, і, за словами Еріка Блекмана з Університету Рочестера, люди могли б використовувати вулканічне тепло протягом сотень років.