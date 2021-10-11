Синяя вспышка в атмосфере. Астронавт с МКС сделал фотографию необычного явления

Французский астронавт Томас Песке сфотографировал с борта МКС очень редкое событие.

На фотографии, которая была сделана методом замедленной съемки, видна синяя вспышка, похожая на взрыв атомной бомбы. Но этот пугающий синий свет никому не навредил. Большинство людей даже никогда его бы не увидели, если бы не эта фотография, сообщает Sciencealert

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

На этой фотографии, астронавту с МКС удалось запечатлеть явление под названием "кратковременное свечение" – это похоже на молнию, только она бьет вверх в верхних слоях атмосферы.

Эти кратковременные свечения называют верхнеатмосферными молниями или ионосферными молниями. Они появляются во время грозы, но намного выше в атмосфере.

Ниже в атмосфере обычные молнии вызывают "синие струи" света. Если свет распространяется через отрицательно заряженную верхнюю область грозовых облаков, прежде чем пройти через положительную область внизу, молния в конечном итоге бьет вверх, создавая голубое свечение от молекулярного азота.

[ + – ] Томас Песке на борту МКС. Фото: Twitter

"Самое интересное в этой молнии – это то, что подобное явление видели всего несколько пилотов несколько десятков лет назад и ученые были не уверены существуют ли эти молнии на самом деле", — написал Песке в комментарии к своей фотографии.

Эти явления сложно сфотографировать с Земли, поскольку они находятся очень высоко в небе и их постоянно закрывают грозовые облака. К тому же, они длятся миллисекунды или всего несколько секунд.

"С МКС лучше всего фотографировать эти явления, поскольку станция пролетает над экватором, где больше гроз", — говорит Песке. "Это очень редкое явление, и теперь мы можем наблюдать за этими вспышками света с борта МКС".