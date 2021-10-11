Синій спалах в атмосфері. Астронавт із МКС зробив фотографію незвичайного явища

Французький астронавт Томас Песке сфотографував із борту МКС дуже рідкісну подію.

На фото, яке було зроблене методом сповільненої зйомки, видно синій спалах, схожий на вибух атомної бомби. Але це страшне синє світло нікому не зашкодило. Більшість людей навіть ніколи його б не побачили, якби не ця фотографія, повідомляє Sciencealert.

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На цьому фото, астронавтові з МКС вдалося сфотографувати явище під назвою "короткочасне світіння" — це схоже на блискавку, тільки вона б'є вгору у верхніх шарах атмосфери.

Ці короткочасні світіння називають верхньоатмосферними блискавками або іоносферними блискавками. Вони з'являються під час грози, але набагато вище в атмосфері.

Нижче в атмосфері звичайні блискавки викликають "сині струмені" світла. Якщо світло поширюється через негативно заряджену верхню ділянку грозових хмар, перш ніж пройти через позитивну частину внизу, блискавка в кінцевому підсумку б'є вгору, створюючи блакитне світіння від молекулярного азоту.

[ + – ] Томас Песке на борту МКС Фото: Twitter

"Найцікавіше в цій блискавці — це те, що подібне явище бачили лише кілька пілотів кілька десятків років тому й учені були не впевнені чи існують ці блискавки насправді", — написав Песке в коментарі до своєї фотографії.

Ці явища складно сфотографувати із Землі, оскільки вони знаходяться дуже високо в небі і їх постійно закривають грозові хмари. До того ж, вони тривають мілісекунди або всього кілька секунд.

"З МКС найкраще фотографувати ці явища, оскільки станція пролітає над екватором, де більше гроз", — говорить Песке. "Це дуже рідкісне явище, і тепер ми можемо спостерігати за цими спалахами світла з борту МКС".