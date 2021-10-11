Суперветер и новые звезды. Хаббл сделал снимок далекой галактики с удивительными процессами

Астрономы получили прекрасное изображение спиральной галактики LEDA 42975.

Спиральная галактика LEDA 42975 находится примерно в 48 миллионах световых лет от нас в созвездии Девы. Сейчас она переживает особенно интенсивный период образования новых звезд, сообщает sci-news.com.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

"Вспышка звездообразования в галактике LEDA 42975 является движущей силой необычной формы галактической погоды. Это называется суперветер. Это гигантский перенос газа из яркого центра галактики в окружающий космос", — говорят астрономы Хаббла.

Этот суперветер появился в результате появления ветров от короткоживущих массивных звезд, которые образовались во время вспышки звездообразования в галактике LEDA 42975, а также взрывов сверхновых звезд, говорят ученые.

[ + – ] Галактика LEDA 42975. Фото: Sci news

Две сверхновых

Два взрыва сверхновых звезд астрономы наблюдали в спиральной галактике LEDA 42975 в 2014 и в 2019 году. Недавнее исследование показало, что сверхновая звезда, замеченная в 2019 году, в 19 раз массивнее нашего Солнца, говорят астрономы.

По словам ученых, на пике сверхновые часто являются самыми яркими источниками света в своих галактиках, сияя настолько ярко, что их можно ясно увидеть по всей Вселенной. Сверхновая 2014 года все еще активна на этом изображении, но более чем через 900 дней после своего пика сверхновая потеряла свою былую славу и выглядит просто еще одной звездой в этой заполненной звездами галактике, говорят ученые.

Поток горячего газа

По их словам, хотя поток очень горячего газа, который выходит из галактики LEDA 42975, очень огромный по своим размерам и простирается на десятки тысяч световых лет, на этом изображении его не видно.

"Чрезвычайно высокая температура суперветра выделяет этот газ как светящийся шлейф во время рентгеновских или радионаблюдений, но он не проявляется в видимых длинах волн, которые может видеть Хаббл", — говорят астрономы.

Созвездие Девы

Созвездие Девы — второе по величине созвездие на небе, которое является одним из 15 экваториальных созвездий. В созвездии Девы есть 20 звезд с известными нам планетами. Это больше, чем у любого другого созвездия.

[ + – ] Спика, самая яркая звезда в созвездии Девы. Фото: wikipedia

Самая яркая звезда в созвездии – это Спика или Альфа Девы. Кроме этой звезды, еще 14 звезд в этом созвездии имеют личные имена.