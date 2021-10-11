Супервітер і нові зірки. Габбл зробив знімок далекої галактики з дивними процесами

Астрономи отримали прекрасне зображення спіральної галактики LEDA 42975.

Спіральна галактика LEDA 42975 розташована приблизно в 48 мільйонах світлових років від нас у сузір'ї Діви. Зараз вона переживає особливо інтенсивний період утворення нових зірок, повідомляє sci-news.com.

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"Спалах зореутворення в галактиці LEDA 42975 є рушійною силою незвичайної форми галактичної погоди. Це називається супервітер. Це гігантське перенесення газу з яскравого центру галактики в навколишній космос", — кажуть астрономи Габбла.

Цей супервітер з'явився в результаті появи вітрів від короткоживучих масивних зірок, які утворилися під час спалаху зореутворення в галактиці LEDA 42975, а також вибухів наднових зірок, кажуть учені.

[ + – ] Галактика LEDA 42975. Фото: Sci news

Дві наднові

Два вибухи наднових зірок астрономи спостерігали в спіральній галактиці LEDA 42975 у 2014 і у 2019 році. Недавнє дослідження показало, що наднова зірка, помічена у 2019 році, у 19 разів масивніша за наше Сонце, кажуть астрономи.

За словами вчених, на піку наднові часто є найяскравішими джерелами світла у своїх галактиках, сяючи настільки яскраво, що їх можна ясно побачити по всьому Всесвіті. Наднова 2014 року все ще активна на цьому зображенні, але більш ніж через 900 днів після свого піку наднова втратила свою колишню славу та має вигляд просто ще однієї зірки в цій заповненій зірками галактиці, кажуть учені.

Потік гарячого газу

За їхніми словами, хоча потік дуже гарячого газу, який виходить із галактики LEDA 42975, дуже величезний за своїми розмірами та простягається на десятки тисяч світлових років, на цьому зображенні його не видно.

"Надзвичайно висока температура супервітру виділяє цей газ як світловий шлейф під час рентгенівських або радіоспостережень, але він не проявляється у видимих довжинах хвиль, які може бачити Габбл", — кажуть астрономи.

Сузір'я Діви

Сузір'я Діви — друге за величиною сузір'я на небі, яке є одним із 15 екваторіальних сузір'їв. У сузір'ї Діви є 20 зірок із відомими нам планетами. Це більше, ніж у будь-якого іншого сузір'я.

[ + – ] Спіка, найяскравіша зірка в сузір'ї Діви. Фото: wikipedia

Найяскравіша зірка в сузір'ї — це Спіка або Альфа Діви. Крім цієї зірки, ще 14 зірок у цьому сузір'ї мають особисті імена.