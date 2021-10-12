Вредная привычка, возрастом 12 тыс. лет: в каменном веке люди уже начали употреблять табак

Археологи обнаружили древнее кострище с обугленными семенами растения.

Новые исследования показывают, что люди употребляли табак еще в каменном веке. Об этом сообщает CNN.

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На территории американского штата Юта был найдено древнее кострище, в котором лежали обугленные семена табака. Ученые предполагают, что охотники-собиратели употребляли табака более 12 тыс. лет назад. Это на 9 тыс. лет раньше, чем самые старые задокументированные случаи использования табака людьми, а также задолго до того, как наши предки начали заниматься сельским хозяйством.

"Основной вопрос заключался в том, насколько глубоки культурные корни традиции употребления табака", – отмечается в исследовании.

По словам ведущего автора исследования Дарона Дьюка, древнее кострище было обнаружено в районе Большого Соленого озера во время плановых археологических раскопок. Дьюк говорит, что команда нашла черное пятно на открытых отмелях Большого Соленого озера.

Семена в кострище заметил ботаник команды, они были слишком малы для датирования в лаборатории. Но радиоуглеродное датирование самого кострища показала, что последний раз огонь на этом месте разжигали примерно 12,3 тыс. лет назад.

[ + – ] Найденные семена табака. Фото: Daron Duke

В то время пустынная местность была водно-болотным угодьем и была привлекательна, как для диких животных, так и для первых поселенцев. Наконечники копий, найденные в кострище, говорят о том, что стоянка принадлежала людям, которые охотились на крупную дичь.

Команда проверила возможность того, что семена могли попасть в очаг естественным путем, например, в желудке уток, чьи кости были найдены в костре. Также табак могли просто сжечь в костре в качестве топлива для костра.

Но ученые сочли оба сценария маловероятными. Дьюк объяснил, что табачное растение ядовито, поэтому его не едят животные и птицы. Кроме этого, табак обычно не растет на водно-болотных угодьях, поэтому его наверняка привезли из другого места. Само растение также не годится в качестве топлива для костра, так как горит намного хуже обычного хвороста.

Известно, что семена табака не содержат никотина, но их присутствие в кострище говорит о том, что люди имели дело с листьями и стеблями растения, обладающими опьяняющим эффектом.

Возможно, люди каменного века разжевывали листья табака, а семечки выплевывали в костер. Также охотники-собиратели могли и курить табачные листья.

В целом результаты исследования говорят о том, что табак использовался людьми за тысячи лет до того, как был одомашнен. Люди могли изучать растения на протяжении тысячелетий до появления сельского хозяйства.