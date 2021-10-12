Шкідлива звичка віком 12 тис. років: у кам'яному столітті люди вже почали вживати тютюн

Археологи виявили древнє вогнище з обвугленим насінням рослини.

Нові дослідження показують, що люди вживали тютюн ще в кам'яному столітті. Про це повідомляє CNN.

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На території американського штату Юта було знайдено стародавнє вогнище, у якому лежало обвуглене насіння тютюну. Учені припускають, що мисливці-збирачі вживали тютюн понад 12 тис. років тому. Це на 9 тис. років раніше, ніж найстаріші задокументовані випадки використання тютюну людьми, а також задовго до того, як наші предки почали займатися сільським господарством.

"Основне питання полягало в тому, наскільки глибокі культурні корені традиції вживання тютюну", — наголошується в дослідженні.

За словами провідного автора дослідження Дарона Дюка, древнє вогнище було виявлено в районі Великого Солоного озера під час планових археологічних розкопок. Дюк каже, що команда знайшла чорну пляму на відкритих мілинах Великого Солоного озера.

Насіння у вогнищі помітив ботанік команди, воно було занадто мале для датування в лабораторії. Але радіовуглецеве датування самого кострища показало, що востаннє вогонь на цьому місці розпалювали приблизно 12,3 тис. років тому.

[ + – ] Знайдене насіння тютюну. Фото: табак

У той час пустельна місцевість була водно-болотним угіддям і була приваблива, як для диких тварин, так і для перших поселенців. Наконечники списів, знайдені у вогнищі, говорять про те, що стоянка належала людям, які полювали на велику дичину.

Команда перевірила можливість того, що насіння могло потрапити в осередок природним шляхом, наприклад, у шлунку качок, чиї кістки були знайдені в багатті. Також тютюн могли просто спалити в багатті в ролі палива для багаття.

Але вчені визнали обидва сценарії малоймовірними. Дюк пояснив, що тютюнова рослина отруйна, тому її не їдять тварини і птахи. Крім цього, тютюн зазвичай не росте на водно-болотних угіддях, тому його привезли з іншого місця. Сама рослина також не годиться в ролі палива для багаття, оскільки горить набагато гірше за звичайний хмиз.

Відомо, що насіння тютюну не містить нікотину, але їхня присутність у вогнищі говорить про те, що люди мали справу з листям і стеблами рослини, що володіють п'янким ефектом.

Можливо, люди кам'яного віку розжовували листя тютюну, а насіння випльовували в багаття. Також мисливці-збирачі могли і курити тютюнове листя.

У цілому результати дослідження говорять про те, що тютюн використовувався людьми за тисячі років до того, як був одомашнений. Люди могли вивчати рослини впродовж тисячоліть до появи сільського господарства.