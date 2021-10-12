Радиосигналы от звезд. Астрономы считают, что напали на след скрытых планет в Млечном Пути
Исследователи утверждают, что могут отыскать еще большее количество планет по характерным радиосигналам.
Ученые наблюдали за далекими звездами и обнаружили у некоторых необъяснимые радиосигналы, которые могут указывать на наличие скрытых планет. Об этом сообщает SciTechDaily.
Бенджамин Поуп из Университета Квинсленда вместе со своими коллегами использовал мощнейший радиотелескоп Low Frequency Array (LOFAR), чтобы отыскать новые планеты рядом с далекими звездами.
"Мы уловили сигналы от 19 красных карликов, из которых четыре могут иметься на своих орбитах скрытые планеты", – говорит Поуп.
Ученые давно знают о том, что планеты в Солнечной системе излучают мощные радиосигналы, потому как их магнитные поля взаимодействуют с солнечным ветром. В это же время, радиосигналы от планет вне Солнечной системы еще никогда не наблюдались напрямую.
"Это открытие является важным для радиоастрономии и возможно, поможет ученым открыть еще больше новых планет по всей галактике", – добавляет автор исследования.
В наблюдениях команды преобладали красные карлики, которые меньше Солнца, но имеют интенсивную магнитную активность, которая становится причиной звездных вспышек и радиоизлучения. Среди анализируемых звезды были и старые, неактивные в магнитном отношении звезды, но они по каким-то причинам все же излучали радиосигналы.
Ведущий автор исследования Джозеф Каллингхэм из Лейденского университета считает, что сигналы исходили от магнитного взаимодействия звезд с невидимыми планетами на их орбитах.
"На Земле есть полярные сияния, которые также излучают мощные радиосигналы – результат взаимодействия магнитного поля планеты с солнечным ветром. В случае с Юпитером, его радиосигналы еще сильнее из-за того, что спутник Ио выбрасывает материал в космос. Он заполняет окружающую среду Юпитера частицами, которые в сотни раз усиливают полярные сияния планеты", – говорит ученый.
В своей работе исследователи попытались выяснить, действительно ли существуют эти скрытые планеты, взаимодействие с которыми порождает радиосигналы.
"Мы не можем утверждать на все 100%, что четыре исследуемые звезды имеют планеты. Но мы можем сказать, что взаимодействие планеты и звезды – это лучшее объяснение того, что мы наблюдаем", – подытожила группа ученых.
Стоит подчеркнуть, что самым ярким примером скрытой планеты является гипотетическая Девятая планета. Ее орбита может проходить от Земли настолько далеко, что прямые астрономические наблюдения невозможны.
Теория о Девятой планете основывается лишь на аномально вытянутых орбитах далеких астероидов. Предполагается, что орбиты объектов за Нептуном были искривлены гравитацией невидимой Девятой планеты.