Радиосигналы от звезд. Астрономы считают, что напали на след скрытых планет в Млечном Пути

Исследователи утверждают, что могут отыскать еще большее количество планет по характерным радиосигналам.

Ученые наблюдали за далекими звездами и обнаружили у некоторых необъяснимые радиосигналы, которые могут указывать на наличие скрытых планет. Об этом сообщает SciTechDaily.

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Бенджамин Поуп из Университета Квинсленда вместе со своими коллегами использовал мощнейший радиотелескоп Low Frequency Array (LOFAR), чтобы отыскать новые планеты рядом с далекими звездами.

"Мы уловили сигналы от 19 красных карликов, из которых четыре могут иметься на своих орбитах скрытые планеты", – говорит Поуп.

Ученые давно знают о том, что планеты в Солнечной системе излучают мощные радиосигналы, потому как их магнитные поля взаимодействуют с солнечным ветром. В это же время, радиосигналы от планет вне Солнечной системы еще никогда не наблюдались напрямую.

"Это открытие является важным для радиоастрономии и возможно, поможет ученым открыть еще больше новых планет по всей галактике", – добавляет автор исследования.

В наблюдениях команды преобладали красные карлики, которые меньше Солнца, но имеют интенсивную магнитную активность, которая становится причиной звездных вспышек и радиоизлучения. Среди анализируемых звезды были и старые, неактивные в магнитном отношении звезды, но они по каким-то причинам все же излучали радиосигналы.

Ведущий автор исследования Джозеф Каллингхэм из Лейденского университета считает, что сигналы исходили от магнитного взаимодействия звезд с невидимыми планетами на их орбитах.

"На Земле есть полярные сияния, которые также излучают мощные радиосигналы – результат взаимодействия магнитного поля планеты с солнечным ветром. В случае с Юпитером, его радиосигналы еще сильнее из-за того, что спутник Ио выбрасывает материал в космос. Он заполняет окружающую среду Юпитера частицами, которые в сотни раз усиливают полярные сияния планеты", – говорит ученый.

В своей работе исследователи попытались выяснить, действительно ли существуют эти скрытые планеты, взаимодействие с которыми порождает радиосигналы.

"Мы не можем утверждать на все 100%, что четыре исследуемые звезды имеют планеты. Но мы можем сказать, что взаимодействие планеты и звезды – это лучшее объяснение того, что мы наблюдаем", – подытожила группа ученых.

Стоит подчеркнуть, что самым ярким примером скрытой планеты является гипотетическая Девятая планета. Ее орбита может проходить от Земли настолько далеко, что прямые астрономические наблюдения невозможны.

Теория о Девятой планете основывается лишь на аномально вытянутых орбитах далеких астероидов. Предполагается, что орбиты объектов за Нептуном были искривлены гравитацией невидимой Девятой планеты.