Радіосигнали від зірок. Астрономи вважають, що напали на слід прихованих планет в Чумацькому Шляху

Дослідники стверджують, що можуть відшукати ще більшу кількість планет за характерними радіосигналах.

Вчені спостерігали за далекими зірками і виявили у деяких незрозумілі сигнали, які можуть вказувати на наявність прихованих планет. Про це повідомляє SciTechDaily.

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Бенджамін Поуп з Університету Квінсленда разом зі своїми колегами використовував потужний радіотелескоп Low Frequency Array (LOFAR), щоб відшукати нові планети поруч з далекими зірками.

"Ми вловили сигнали від 19 червоних карликів, з яких чотири можуть бути на своїх орбітах приховані планети", — говорить Поуп.

Вчені давно знають про те, що планети в Сонячній системі випромінюють потужні радіосигнали, тому як їх магнітні поля взаємодіють з сонячним вітром. У цей же час, радіосигнали від планет поза Сонячною системою ще ніколи не спостерігалися безпосередньо.

"Це відкриття є важливим для радіоастрономії і, можливо, допоможе вченим відкрити ще більше нових планет по всій галактиці", — додає автор дослідження.

У спостереженнях команди переважали червоні карлики, які менше Сонця, але мають інтенсивну магнітну активність, яка стає причиною зіркових спалахів і радіовипромінювання. Серед аналізованих зірки були і старі, неактивні в магнітному відношенні зірки, але вони з якихось причин все ж випромінювали радіосигнали.

Провідний автор дослідження Джозеф Каллінгхем з Лейденського університету вважає, що сигнали надходили від магнітної взаємодії зірок з невидимими планетами на їх орбітах.

"На Землі є полярні сяйва, які також випромінюють потужні радіосигнали — результат взаємодії магнітного поля планети з сонячним вітром. У випадку з Юпітером, його радіосигнали ще сильніші через те, що супутник Іо викидає матеріал в космос. Він заповнює навколишнє середовище Юпітера частинками, які в сотні разів посилюють полярні сяйва планети ", — говорить учений.

У своїй роботі дослідники спробували з'ясувати, чи дійсно існують ці приховані планети, взаємодія з якими породжує радіосигнали.

"Ми не можемо стверджувати на всі 100%, що чотири досліджувані зірки мають планети. Але ми можемо сказати, що взаємодія планети і зірки — це найкраще пояснення того, що ми спостерігаємо", — підсумувала група вчених.

Варто підкреслити, що найяскравішим прикладом прихованої планети є гіпотетична Дев'ята планета. Її орбіта може проходити від Землі настільки далеко, що прямі астрономічні спостереження неможливі.

Теорія про Дев'яту планету грунтується лише на аномально витягнутих орбітах далеких астероїдів. Передбачається, що орбіти об'єктів за Нептуном були викривлені гравітацією невидимою Дев'ятої планети.