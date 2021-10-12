Молнии бьют прямиком в космос. Ученые измерили мощность свирепых суперболтов

Исследователи все еще пытаются разгадать загадку редкого явления, чья энергия в тысячу раз превосходит удар обычной молнии.

Еще с конца 1970-х годов ученые не могут разгадать загадку самых мощных молний на Земле, которые называются суперболтами. Об этом сообщает SciTechDaily.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

На сегодняшний день известно, что разряды этих редких молний настолько сильны, что их невозможно воспроизвести в лабораторных условиях для дальнейшего изучения. Также условия, при которых возникают суперболты, разительно отличаются о тех, когда наблюдаются обычные молнии.

"Мы до сих пор не понимаем, как суперболты могут быть настолько мощными, а также не имеем понятия, почему они так отличаются от обычных молний", – говорит старший сотрудники французского исследовательского центра Commissariat à l"Energie Atomique (CEA) Жан-Франсуа Риполь.

Дело в том, что в отличие от обычных молний, которые чаще всего появляются летом и над сушей, суперболты возникают зимой и над водой.

Ученые используют спутники, чтобы хоть немного подобраться в разгадке этого природного явления. Исследования 2020 года показали, что некоторые из самых ярких молний (почти в 1 тыс. раз ярче обычных) действительно являлись суперболтами.

В дальнейшем исследовании 2021 года Риполь и его команда определили мощность суперболтов, измерив их электромагнитные волны. Как оказалось, они не ограничиваются лишь атмосферой Земли, а протираются прямиком в космос.

Молния – это естественный источник электромагнитной энергии. Ученые выяснили, что сверхвысокочастотные волны от суперболтов, которые простираются в космос, намного сильнее, чем у обычных молний.

"Очень редко молнии могут отправлять в космосе подобные электромагнитные волны. Мы сомневались в полученных данных, пока не связали их с суперболтами", – говорит Риполь.

Для того, чтобы установить связь, ученые сопоставили данные об обнаружении суперболтов из космоса с множественными обнаружениями с земли.

На карте показаны зафиксированные суперболты в период с 2012 по 2018 год. Их мощность составляла около 500 тыс. мегаджоулей, при том что каждая обычная молния несет около 500 мегаджоулей энергии.

[ + – ] Карта зафиксированных суперболтов за период с 2012 по 2018 год. Фото: Superbolt Detections Annotated

Также на карте синим отмечены наземные обнаружения суперболтов, а пурпурными – из космоса.

"Некоторые из этих суперболтов имели в 1 тыс. раз больше энергии, чем обычные молнии", – отмечает Риполь.

Такие удары могут нанести большой урон на Земле, если попадут в нужное место, например, в объекты критической инфраструктуры.

Но в космосе электромагнитные волны имеют потенциально полезное применение, они могут отклонять так называемые "электроны-убийцы". Речь идет об электронах в околоземном пространстве, которые разгоняются до околосветовых скоростей и могут повреждать электронику у спутников на орбите.

"В теории электромагнитная энергия от суперболтов может защищать аппаратуру от этих сверхбыстрых электронов", – подытожили ученые.