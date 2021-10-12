Молнии бьют прямиком в космос. Ученые измерили мощность свирепых суперболтов
Исследователи все еще пытаются разгадать загадку редкого явления, чья энергия в тысячу раз превосходит удар обычной молнии.
Еще с конца 1970-х годов ученые не могут разгадать загадку самых мощных молний на Земле, которые называются суперболтами. Об этом сообщает SciTechDaily.
На сегодняшний день известно, что разряды этих редких молний настолько сильны, что их невозможно воспроизвести в лабораторных условиях для дальнейшего изучения. Также условия, при которых возникают суперболты, разительно отличаются о тех, когда наблюдаются обычные молнии.
"Мы до сих пор не понимаем, как суперболты могут быть настолько мощными, а также не имеем понятия, почему они так отличаются от обычных молний", – говорит старший сотрудники французского исследовательского центра Commissariat à l"Energie Atomique (CEA) Жан-Франсуа Риполь.
Дело в том, что в отличие от обычных молний, которые чаще всего появляются летом и над сушей, суперболты возникают зимой и над водой.
Ученые используют спутники, чтобы хоть немного подобраться в разгадке этого природного явления. Исследования 2020 года показали, что некоторые из самых ярких молний (почти в 1 тыс. раз ярче обычных) действительно являлись суперболтами.
В дальнейшем исследовании 2021 года Риполь и его команда определили мощность суперболтов, измерив их электромагнитные волны. Как оказалось, они не ограничиваются лишь атмосферой Земли, а протираются прямиком в космос.
Молния – это естественный источник электромагнитной энергии. Ученые выяснили, что сверхвысокочастотные волны от суперболтов, которые простираются в космос, намного сильнее, чем у обычных молний.
"Очень редко молнии могут отправлять в космосе подобные электромагнитные волны. Мы сомневались в полученных данных, пока не связали их с суперболтами", – говорит Риполь.
Для того, чтобы установить связь, ученые сопоставили данные об обнаружении суперболтов из космоса с множественными обнаружениями с земли.
На карте показаны зафиксированные суперболты в период с 2012 по 2018 год. Их мощность составляла около 500 тыс. мегаджоулей, при том что каждая обычная молния несет около 500 мегаджоулей энергии.
Также на карте синим отмечены наземные обнаружения суперболтов, а пурпурными – из космоса.
"Некоторые из этих суперболтов имели в 1 тыс. раз больше энергии, чем обычные молнии", – отмечает Риполь.
Такие удары могут нанести большой урон на Земле, если попадут в нужное место, например, в объекты критической инфраструктуры.
Но в космосе электромагнитные волны имеют потенциально полезное применение, они могут отклонять так называемые "электроны-убийцы". Речь идет об электронах в околоземном пространстве, которые разгоняются до околосветовых скоростей и могут повреждать электронику у спутников на орбите.
"В теории электромагнитная энергия от суперболтов может защищать аппаратуру от этих сверхбыстрых электронов", – подытожили ученые.