Блискавки б'ють прямо в космос. Учені виміряли потужність лютих суперболтів
Дослідники все ще намагаються розгадати загадку рідкісного явища, чия енергія в тисячу разів перевершує удар звичайної блискавки.
Ще з кінця 1970-х років учені не можуть розгадати загадку найпотужніших блискавок на Землі, які називаються суперболтами. Про це повідомляє SciTechDaily.
На сьогодні відомо, що розряди цих рідкісних блискавок настільки сильні, що їх неможливо відтворити в лабораторних умовах для подальшого вивчення. Також умови, за яких виникають суперболти, разюче відрізняються від тих, коли спостерігаються звичайні блискавки.
"Ми досі не розуміємо, як суперболти можуть бути настільки потужними, а також не маємо поняття, чому вони так відрізняються від звичайних блискавок", — говорить старший співробітники французького дослідницького центру Commissariat à l "Energie Atomique (CEA) Жан-Франсуа Ріполь.
Справа в тому, що, на відміну від звичайних блискавок, які найчастіше з'являються влітку та над сушею, суперболти виникають взимку й над водою.
Учені використовують супутники, щоб хоч трохи підібратися в розгадки цього природного явища. Дослідження 2020 року показали, що деякі з найяскравіших блискавок (майже в 1 тис. разів яскравіші за звичайні) дійсно були суперболтами.
У подальшому дослідженні 2021 року Ріполь і його команда визначили потужність суперболтів, вимірявши їхні електромагнітні хвилі. Як виявилося, вони не обмежуються лише атмосферою Землі, а простягаються прямо в космос.
Блискавка — це природне джерело електромагнітної енергії. Вчені з'ясували, що надвисокочастотні хвилі від суперболтів, які простягаються в космос, набагато сильніші, ніж у звичайних блискавок.
"Дуже рідко блискавки можуть відправляти в космосі подібні електромагнітні хвилі. Ми сумнівалися в отриманих даних, поки не зв'язали їх із суперболтами", — говорить Ріполь.
Для того, щоб встановити зв'язок, учені зіставили дані про виявлення суперболтів із космосу з множинними виявленнями з землі.
На карті показані зафіксовані суперболти в період із 2012 по 2018 рік. Їхня потужність становила близько 500 тис. мегаджоулів, при тому що кожна звичайна блискавка несе близько 500 мегаджоулів енергії.
Також на карті синім відзначені наземні виявлення суперболтів, а пурпуровими — з космосу.
"Деякі з цих суперболтів мали в 1 тис. разів більше енергії, ніж звичайні блискавки", — зазначає Ріполь.
Такі удари можуть завдати великої шкоди на Землі, якщо потраплять у потрібне місце, наприклад, в об'єкти критичної інфраструктури.
Але в космосі електромагнітні хвилі мають потенційно корисне застосування, вони можуть відхиляти так звані "електрони-вбивці". Йдеться про електрони в навколоземному просторі, які розганяються до близькосвітлових швидкостей і можуть пошкоджувати електроніку у супутників на орбіті.
"У теорії електромагнітна енергія від суперболтів може захищати апаратуру від цих надшвидких електронів", — підсумували вчені.