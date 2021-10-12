Блискавки б'ють прямо в космос. Учені виміряли потужність лютих суперболтів

Дослідники все ще намагаються розгадати загадку рідкісного явища, чия енергія в тисячу разів перевершує удар звичайної блискавки.

Ще з кінця 1970-х років учені не можуть розгадати загадку найпотужніших блискавок на Землі, які називаються суперболтами. Про це повідомляє SciTechDaily.

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На сьогодні відомо, що розряди цих рідкісних блискавок настільки сильні, що їх неможливо відтворити в лабораторних умовах для подальшого вивчення. Також умови, за яких виникають суперболти, разюче відрізняються від тих, коли спостерігаються звичайні блискавки.

"Ми досі не розуміємо, як суперболти можуть бути настільки потужними, а також не маємо поняття, чому вони так відрізняються від звичайних блискавок", — говорить старший співробітники французького дослідницького центру Commissariat à l "Energie Atomique (CEA) Жан-Франсуа Ріполь.

Справа в тому, що, на відміну від звичайних блискавок, які найчастіше з'являються влітку та над сушею, суперболти виникають взимку й над водою.

Учені використовують супутники, щоб хоч трохи підібратися в розгадки цього природного явища. Дослідження 2020 року показали, що деякі з найяскравіших блискавок (майже в 1 тис. разів яскравіші за звичайні) дійсно були суперболтами.

У подальшому дослідженні 2021 року Ріполь і його команда визначили потужність суперболтів, вимірявши їхні електромагнітні хвилі. Як виявилося, вони не обмежуються лише атмосферою Землі, а простягаються прямо в космос.

Блискавка — це природне джерело електромагнітної енергії. Вчені з'ясували, що надвисокочастотні хвилі від суперболтів, які простягаються в космос, набагато сильніші, ніж у звичайних блискавок.

"Дуже рідко блискавки можуть відправляти в космосі подібні електромагнітні хвилі. Ми сумнівалися в отриманих даних, поки не зв'язали їх із суперболтами", — говорить Ріполь.

Для того, щоб встановити зв'язок, учені зіставили дані про виявлення суперболтів із космосу з множинними виявленнями з землі.

На карті показані зафіксовані суперболти в період із 2012 по 2018 рік. Їхня потужність становила близько 500 тис. мегаджоулів, при тому що кожна звичайна блискавка несе близько 500 мегаджоулів енергії.

[ + – ] Карта зафіксованих суперболтів за період із 2012 по 2018 рік. Фото: карта молний

Також на карті синім відзначені наземні виявлення суперболтів, а пурпуровими — з космосу.

"Деякі з цих суперболтів мали в 1 тис. разів більше енергії, ніж звичайні блискавки", — зазначає Ріполь.

Такі удари можуть завдати великої шкоди на Землі, якщо потраплять у потрібне місце, наприклад, в об'єкти критичної інфраструктури.

Але в космосі електромагнітні хвилі мають потенційно корисне застосування, вони можуть відхиляти так звані "електрони-вбивці". Йдеться про електрони в навколоземному просторі, які розганяються до близькосвітлових швидкостей і можуть пошкоджувати електроніку у супутників на орбіті.

"У теорії електромагнітна енергія від суперболтів може захищати апаратуру від цих надшвидких електронів", — підсумували вчені.