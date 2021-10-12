Все как на Марсе. В израильской пустыне ученые имитируют жизнь на Красной планете (видео)

В кратере Рамон на юге Израиля шестеро землян пытаются выжить в "марсианских условиях".

В пустыне Негев находится эрозийный кратер Рамон, который очень напоминает поверхность Марса. Именно здесь ученые оборудовали "марсианское жилище", а шестеро участников эксперимента попытаются испытать на собственном опыте, каково это прожить целый месяц на Марсе, сообщает Reuters.

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Участники эксперимента, а это 5 мужчин и 1 женщина живут, спят, едят и проводят эксперименты в специально оборудованной исследовательской станции под названием AMADEE-20. Снаружи "покорители Марса" носят скафандры, имитирующие настоящие, которые оснащены камерами и микрофонами, а также автономными дыхательными системами.

Данный проект реализует организация Австрийский космический форум совместно с Израильским космическим агентством и местной организацией D-MARS.

"Мы хотим совершать ошибки на Земле, чтобы потом их не повторять на Марсе", — говорит Гернот Громер, директор Австрийского космического форума.

[ + – ] Аналоговая исследовательская станция AMADEE-20/ Фото: Скриншот

По словам Громера, AMADEE-20, площадью 120 квадратных метров, самая современная аналоговая исследовательская станция на Земле, которая является копией будущего подобного сооружения на Марсе.

Организаторы эксперимента хотят получить новые знания, чтобы потом ими могли воспользоваться настоящие астронавты на Красной планете. Все шесть участников эксперимента постоянно находятся под наблюдением, и внутри, и снаружи. Таким образом ученые хотят изучить человеческие взаимоотношения в "марсианских" условиях.

[ + – ] "Марсоход" в кратере Рамон. Фото: Скриншот

Снаружи "астронавты" работают вместе с дроном и "марсоходом", чтобы улучшить навигацию и картографирование в мире, где нет GPS. Участники эксперимента проведут более 20 исследований в различных областях, включая геологию, биологию и медицину.

Кратер Рамон

Кратер Рамон образовался в результате эрозии и вымывания внутренних более мягких пород. В течение миллионов лет он размывался дождями и вследствие этого увеличивался в размерах. Его длина — около 40 км, ширина — около 9 км, глубина — около 350 м.

Австрийский космический форум

Австрийский космический форум — это организация, объединяющая аэрокосмических специалистов и энтузиастов любителей космоса. Форум сотрудничает как с Австрийским космическим агентством, так и с другими космическими агентствами мира.

В 2006 году форум уже проводил подобный эксперимент на исследовательской станции Mars Desert Research Station в штате Юта.

D-MARS

D-MARS – это аббревиатура от Desert Mars Analog Ramon Station, названия исследовательской станции, где израильские исследователи также проводили симуляции марсианской жизни.