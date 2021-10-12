Усе як на Марсі. В ізраїльській пустелі вчені імітують життя на Червоній планеті (відео)

У кратері Рамон на півдні Ізраїлю шестеро землян намагаються вижити в "марсіанських умовах".

У пустелі Негев знаходиться ерозійний кратер Рамон, який дуже нагадує поверхню Марса. Саме тут вчені обладнали "марсіанське житло", а шестеро учасників експерименту спробують випробувати на власному досвіді, як це прожити цілий місяць на Марсі, повідомляє Reuters.

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Учасники експерименту, а це 5 чоловіків та 1 жінка живуть, сплять, їдять і проводять експерименти в спеціально обладнаній дослідницькій станції під назвою AMADEE-20. Зовні "підкорювачі Марса" носять скафандри, що імітують справжні, які оснащені камерами і мікрофонами, а також автономними дихальними системами.

Цей проєкт реалізує організація Австрійський космічний форум спільно з Ізраїльським космічним агентством і місцевою організацією D-MARS.

"Ми хочемо припуститися помилок на Землі, щоб потім їх не повторювати на Марсі", — говорить Гернот Громер, директор Австрійського космічного форуму.

[ + – ] Аналогова дослідницька станція AMADEE-20 Фото: Скриншот

За словами Громера, AMADEE-20, площею 120 квадратних метрів, найсучасніша аналогова дослідницька станція на Землі, яка є копією майбутньої подібної споруди на Марсі.

Організатори експерименту хочуть отримати нові знання, щоб потім ними могли скористатися справжні астронавти на Червоній планеті. Усі шість учасників експерименту постійно перебувають під наглядом, і всередині, і зовні. Так учені проявили бажання вивчати людські взаємини в "марсіанських" умовах.

[ + – ] "Марсохід" у кратері Рамон Фото: Скриншот

Зовні "астронавти" працюють разом із дроном і "марсоходом", щоб поліпшити навігацію і картографування в світі, де немає GPS. Учасники експерименту проведуть понад 20 досліджень у різних галузях, враховуючи геологію, біологію та медицину.

Кратер Рамон

Кратер Рамон утворився внаслідок ерозії і вимивання внутрішніх більш м'яких порід. Протягом мільйонів років він розмивався дощами і внаслідок цього збільшувався в розмірах. Його довжина — приблизно 40 км, ширина — приблизно 9 км, глибина — приблизно 350 м.

Австрійський космічний форум

Австрійський космічний форум — це організація, що об'єднує аерокосмічних фахівців та ентузіастів любителів космосу. Форум співпрацює як з Австрійським космічним агентством, так і з іншими космічними агентствами світу.

У 2006 році форум уже проводив подібний експеримент на дослідницькій станції Mars Desert Research Station у штаті Юта.

D-MARS

D-MARS — це абревіатура від Desert Mars Analog Ramon Station, назви дослідницької станції, де ізраїльські дослідники також проводили симуляції марсіанського життя.