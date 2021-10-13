Ученые рассказали, как долго можно оставлять кошек одних

Как отмечают эксперты, обеспечить животное большим количеством еды и воды — недостаточно, даже небезопасно, поэтому следует учитывать несколько важных факторов.

Люди очень часто воспринимают кошек как отстраненных, независимых существ, которым не нужно много внимания, особенно по сравнению с собаками. Но это не совсем так, пишет Inverse.

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Исследования ученых показывают, что кошки часто ценят компанию человека больше, чем мы думаем, и нуждаются в такой же заботе и внимании, как и другие животные. Тогда возникает вопрос, а можно ли оставлять кошку одну дома? Перед тем как пойти на работу или уехать в отпуск, необходимо учесть несколько важных факторов.

"Нельзя оставлять кошек на долгое время. У них есть эмоциональные и социальные потребности, которые невозможно удовлетворить, если они останутся одни надолго", — рассказал ученый Микель Дельгадо из школы ветеринарной медицины при Калифорнийском университете.

На сколько можно оставить кошку одну дома?

[ + – ] Эксперты рекомендуют оставлять кошку одну дома не более, чем на 24 часа.

Эксперты отмечают, что кошку можно оставлять одну дома не более, чем на 24 часа.

Конечно, многие могут подумать, что полной миски еды и воды будет достаточно для животного, но это не лучшая идея, поскольку вы можете поставить под угрозу здоровье своего питомца.

"В подобных стрессовых ситуациях кошки могут переедать, ломать предметы или даже травмировать себя, поэтому не стоит оставлять им много еды с водой и надеяться, что все будет хорошо", — подчеркнул Дельгадо.

А если оставить им автоматические кормушки, тогда проблема будет решена? К сожалению, нет.

Как отмечает бихевиорист Кэтрин Панкрац из Колледжа ветеринарной медицины Университета штата Северная Каролина, автоматические кормушки иногда могут ломаться, заставляя владельцев еще больше паниковать и волноваться за своих питомцев.

Также важно учитывать эмоциональное благополучие любимого животного. Когда кошки испытывают стресс из-за длительного отсутствия хозяина, у них могут проявляться симптомы эмоционального стресса, в том числе у них может возникать:

рвота;

потеря аппетита;

диарея;

мочеиспускание мимо лотка.

С кем оставить кошку на время отъезда или отпуска?

[ + – ] Если вы собираетесь отсутствовать в течение длительного периода времени, подумайте о том, чтобы нанять зооняню, или же попросите своих родственников/друзей, чтобы они посидели с вашим питомцем.

"Кошек нужно проверять хотя бы раз в день, еще лучше — два раза", — добавила Панкрац.

Она также отмечает, что владельцам нужно найти зооняню, причем ту, которая будет хорошо ладить с животным. В идеале она должна кормить питомца примерно в то же время, когда обычно его кормите вы. Однако найти зооняню, которая будет постоянно сидеть с вашей кошкой и хорошо с ней ладить не так просто.

Если же вашему домашнему любимцу трудно вступать в контакт с незнакомцами, тогда вы можете обратиться к своим друзьям или же родственникам. Но ничего страшного, если зооняня хотя бы позаботится об основных потребностях животного, таких как кормление и чистота лотка.

"На самом деле, от человека, ухаживающего за животным многого не требуется. Он может нежно разговаривать с питомцем или же просто сидеть на диване, смотреть телевизор и проверять свой телефон. Важно, чтобы он просто присутствовал и заботился об основных потребностях животного", — подчеркнул Дельгадо.

Какие еще существуют способы скрасить одиночество кошки?

[ + – ] Четырехлапые любимцы любят успокаивающие ароматы, связанные с их хозяином. Поэтому оставьте для своей кошки нестиранное постельное белье, чтобы она могла уютно на нем устроиться, пока вас нет дома.

Как уже ранее упоминалось, лучший способ уберечь вашего питомца от чувства одиночества — это чтобы кто-то проводил с ним время. Однако есть и другие способы сделать жизнь кошек более комфортной в ваше отсутствие. Например:

игрушки-кормушки;

обычные игрушки;

музыка или видео, созданные специально для питомцев.

"Важно понимать, что игрушки могут порваться, а музыка или видео остановиться, в таком случае было бы хорошо, если бы возле животного присутствовала зооняня, которая смогла бы ему помочь. Также я рекомендую, чтобы она почаще наклонялась к питомцу, дабы передать ему свой запах, который успокоит животного", — объяснила Панкрац.

Она также советует не стирать постельное белье и не чистить диваны, кровати и кресла, чтобы запах владельца как можно дольше оставался с животным.

Что нужно сделать перед своим уходом?

[ + – ] Для того, чтобы кошке было как можно больше комфортно в ваше отсутствие, связывайтесь с ней время от времени по веб-камере.

Опять же. Эксперты не советуют надолго оставлять кошку одну дома, если вы можете этого избежать. Зооняня, которая сможет ежедневно проверять вашего питомца — идеальный вариант.

Дельгадо и Панкрац также рекомендуют установить веб-камеру или какое-либо другое видеонаблюдение, чтобы следить за кошкой, когда вы находитесь вне дома. Благодаря этому, вы сможете собственными глазами наблюдать за тем, не выглядит ли ваш любимец чрезмерно напряженным, кушает ли он, ходит ли в лоток, как он себя ведет в целом. Если вы еще и наняли зооняню, не забудьте сказать ей, что она тоже будет записываться на видео.

"Кроме всего прочего, владельцам также стоит учитывать изменение температуры. Будет идеально, если хозяева смогут регулировать температуру дома", — упомянула Панкрац.

Кошкам комфортнее при более теплой температуре, однако перед тем как спешить нагреть дом, лучше всего придерживаться постоянной температуры, которая подходит как для вашего питомца, так и для вас.

"Также можно оставить любимцу "теплые места для отдыха", такие как одеяла и покрывала, чтобы ваш котенок мог в любое время придти и нагреться, когда ему станет холодно", — заключила Панкрац.

Важно помнить, что кошки нуждаются в такой же заботе, как и другие питомцы. Если вы будете следовать всем выше перечисленным советам, тогда вы сможете сохранить здоровье вашего любимца, и не так сильно переживать, когда вас не будет дома.