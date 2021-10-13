Учені розповіли, як довго можна залишати кішок одних

Як зазначають експерти, забезпечити тварину великою кількістю їжі та води — недостатньо, навіть небезпечно, тому слід враховувати кілька важливих факторів.

Люди дуже часто сприймають кішок як відсторонених, незалежних істот, яким не потрібно багато уваги, особливо в порівнянні з собаками. Але це не зовсім так, пише Inverse.

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Дослідження вчених показують, що кішки часто цінують компанію людини більше, ніж ми думаємо, і потребують такої ж турботи й уваги, як і інші тварини. Тоді виникає питання, а чи можна залишати кішку одну вдома? Перед тим, як піти на роботу або виїхати у відпустку, необхідно врахувати кілька важливих факторів.

"Не можна залишати кішок на довгий час. У них є емоційні та соціальні потреби, які неможливо задовольнити, якщо вони залишаться одні надовго", — розповів учений Мікель Дельгадо зі школи ветеринарної медицини при Каліфорнійському університеті.

На скільки можна залишити кішку одну вдома?

[ + – ] Експерти рекомендують залишати кішку одну вдома не більше, ніж на 24 години.

Експерти відзначають, що кішку можна залишати одну вдома не більше, ніж на 24 години.

Звичайно, багато хто може подумати, що повної миски їжі та води буде достатньо для тварини, але це не найкраща ідея, оскільки ви можете поставити під загрозу здоров'я свого вихованця.

"У подібних стресових ситуаціях кішки можуть переїдати, ламати предмети або навіть травмувати себе, тому не варто залишати їм багато їжі з водою та сподіватися, що все буде добре", — підкреслив Дельгадо.

А якщо залишити їм автоматичні годівниці, тоді проблема буде вирішена? На жаль, ні.

Як зазначає біхевіористка Кетрін Панкрац із Коледжу ветеринарної медицини Університету штату Північна Кароліна, автоматичні годівниці іноді можуть ламатися, змушуючи власників ще більше панікувати та хвилюватися за своїх вихованців.

Також важливо враховувати емоційне благополуччя улюбленої тварини. Коли кішки відчувають стрес через тривалу відсутність господаря, у них можуть проявлятися симптоми емоційного стресу, в тому числі у них може виникати:

блювота;

втрата апетиту;

діарея;

сечовипускання повз лотка.

Із ким залишити кішку на час від'їзду або відпустки?

[ + – ] Якщо ви збираєтеся бути відсутнім протягом тривалого періоду часу, подумайте про те, щоб найняти зооняню, або ж попросіть своїх родичів/друзів, щоб вони посиділи з вашим вихованцем.

"Котів потрібно перевіряти хоча б раз на день, ще краще — два рази", — додала Панкрац.

Вона також зазначає, що власникам потрібно знайти зооняню, причому ту, яка буде добре ладити з твариною. В ідеалі вона повинна годувати вихованця приблизно в той же час, коли зазвичай його годуєте ви. Однак знайти зооняню, яка буде постійно сидіти з вашою кішкою і добре з нею ладнати, не так просто.

Якщо ж вашому домашньому улюбленцю важко вступати в контакт із незнайомцями, тоді ви можете звернутися до своїх друзів або ж родичів. Але нічого страшного, якщо зооняня хоча б подбає про основні потреби тварини, такі як годування та чистота лотка.

"Насправді, від людини, яка доглядає за твариною, багато не треба. Вона може ніжно розмовляти з вихованцем або ж просто сидіти на дивані, дивитися телевізор і перевіряти свій телефон. Важливо, щоб вона просто була присутня та дбала про основні потреби тварини", — підкреслив Дельгадо.

Які ще існують способи скрасити самоту кішки?

[ + – ] Чотирилапі улюбленці люблять заспокійливі аромати, пов'язані з їхнім господарем. Тому залиште для своєї кішки невипрану постільну білизну, щоб вона могла затишно на ній влаштуватися, поки вас немає вдома.

Як уже раніше згадувалося, найкращий спосіб уберегти вашого вихованця від почуття самотності — це щоб хтось проводив із ним час. Однак є й інші способи зробити життя кішок комфортнішим під час вашої відсутності. наприклад:

іграшки-годівниці;

звичайні іграшки;

музика або відео, створені спеціально для вихованців.

"Важливо розуміти, що іграшки можуть порватися, а музика або відео зупинитися, у такому випадку було б добре, якби біля тварини була присутня зооняня, яка змогла б їй допомогти. Також я рекомендую, щоб вона частіше нахилялася до вихованця, щоб передати йому свій запах, який заспокоїть тваринку", — пояснила Панкрац.

Вона також радить не прати постільну білизну та не чистити дивани, ліжка й крісла, щоб запах власника якомога довше залишався з твариною.

Що потрібно зробити перед своїм відходом?

[ + – ] Для того, щоб кішці було якомога комфортніше під час вашої відсутності, зв'язуйтеся з нею час від часу за допомогою вебкамери.

Знову ж. Експерти не радять надовго залишати кішку одну вдома, якщо ви можете цього уникнути. Зооняня, яка зможе щодня перевіряти вашого вихованця, — ідеальний варіант.

Дельгадо та Панкрац також рекомендують встановити вебкамеру або будь-яке інше відеоспостереження, щоб стежити за кішкою, коли ви перебуваєте поза домом. Завдяки цьому, ви зможете на власні очі спостерігати за тим, чи не має ваш улюбленець надмірно напружений вигляд, чи їсть він, чи ходить у лоток, як він поводиться в цілому. Якщо ви ще й найняли зооняню, не забудьте сказати їй, що вона теж буде записуватися на відео.

"Крім усього іншого, власникам також варто враховувати зміну температури. Буде ідеально, якщо господарі зможуть регулювати температуру вдома", — згадала Панкрац.

Кішкам комфортніше за теплішої температури, однак перед тим, як поспішати нагріти будинок, найкраще дотримуватися постійної температури, яка підходить як для вашого вихованця, так і для вас.

"Також можна залишити улюбленцю "теплі місця для відпочинку", такі як ковдри та покривала, щоб ваше кошеня могло в будь-який час прийти й нагрітися, коли йому стане холодно", — підсумувала Панкрац.

Важливо пам'ятати, що кішки мають потребу в такій же турботі, як і інші вихованці. Якщо ви будете слідувати всім вище перерахованим порадам, тоді ви зможете зберегти здоров'я вашого улюбленця і не так сильно переживати, коли вас не буде вдома.