Ученые нашли самые старые следы предка человека из когда-либо обнаруженных

По словам ученых, окаменелым следам 6,05 миллиона лет.

Несколько лет назад, группа ученых обнаружила и изучила серию из более чем 50 окаменелых следов на острове Крит, которые, возможно, оставило древнее гомининоподобное существо 5,7 миллиона лет назад. Но в новом исследовании другая группа ученых полагает, что эти следы намного старше и им 6 млн 50 тысяч лет, сообщает Sciencealert

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Гоминины — это подсемейство семейства гоминид, к которому относят человека разумного (Homo sapiens), шимпанзе, горилл, а также ряд вымерших видов приматов.

По словам ученых, окаменелых доказательств существования Homo sapiens нет до периода в 300 тысяч лет. И даже наши "родственники" неандертальцы появились около 430 тысяч лет назад. Поэтому найденные следы могут принадлежать нашим ну очень далеким предкам.

Древние предки человека

Афарский австралопитек, древний примат, более известный по сохранившемуся скелету, который назвали Люси, жил 3,9 миллиона лет назад. Этот вид приматов также считается предком человека.

[ + – ] Скелет афарского австралопитека Люси. Фото: wikipedia

Но учитывая тот факт, что эти следы еще древнее, ученые предполагают, что они могли принадлежать грекопитеку, гоминиду, который жил около 7,2 млн лет назад. По словам ученых, это может быть самый старый прямой предок человека.

[ + – ] Челюсть грекопитека, найденная в Греции в 1944 году. Фото: wikipedia

"Мы не исключаем связь между тем, кто оставил следы и древним гоминидом грекопитеком", — говорит палеонтолог из Тюбингенского университета Мадлен Беме.

Несмотря на то, что не все ученые согласны с выводами авторов исследования по поводу принадлежности следов древнейшему предку человека, исследователи не исключают такой возможности. Ранее ученые предположили, что возраст следов составляет 5,7 млн лет, но авторы нового исследования провели новый анализ 57 окаменелостей и оказалось, что следам около 6 миллионов 50 тысяч лет.

[ + – ] Остров Крит. Фото: wikipedia

По словам ученых, эволюционная история и характер расселения гомининов до сих пор являются предметом споров.

"Несмотря на многочисленные публикации, предполагающие происхождение из Африки, есть свидетельства того, что самые ранние гоминины могли появиться в Евразии. Доказательства присутствия миоценовых гомининов в Европе включают как окаменелые кости, так и следы", — говорят ученые.

Миоцен

Миоцен – это период в истории Земли, который начался 23 миллиона лет назад и закончился 5,3 миллиона лет назад. В это время климат постепенно становился прохладнее. Ученые утверждают, что около 7—8 млн лет назад предки горилл отделились от предков человека и шимпанзе, а потом и предки шимпанзе отделились от предков человека.