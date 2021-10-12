Учені знайшли найстаріші сліди предка людини з коли-небудь знайдених

За словами вчених, скам'янілим слідам 6,05 мільйонів років.

Кілька років тому, група вчених знайшла і вивчила серію з більш ніж 50 скам'янілих слідів на острові Крит, які, можливо, залишила давня гомініноподібна істота 5,7 мільйонів років тому. Але в новому дослідженні інша група вчених вважає, що ці сліди набагато старші та їм 6 млн 50 тисяч років, повідомляє Sciencealert.

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Гомініни — це підродина сімейства гомінідів, до якої належать людина розумна (Homo sapiens), шимпанзе, горили, а також низка вимерлих видів приматів.

За словами вчених, скам'янілих доказів існування Homo sapiens немає до періоду в 300 тисяч років. І навіть наші "родичі" неандертальці з'явилися майже 430 тисяч років тому. Тому знайдені сліди можуть належати нашим ну дуже далеким предкам.

Стародавні предки людини

Афарський австралопітек, давній примат, більш відомий за збереженим скелетом, який назвали Люсі, жив 3,9 мільйони років тому. Цей вид приматів також вважається предком людини.

[ + – ] Скелет афарського австралопітека Люсі Фото: wikipedia

Але з огляду на той факт, що ці сліди ще давніші, вчені припускають, що вони могли належати грекопітеку, гомініду, який жив мйже 7,2 млн років тому. За словами вчених, це може бути найстаріший прямий предок людини.

[ + – ] Щелепа грекопітека, знайдена в Греції в 1944 році Фото: wikipedia

"Ми не заперечуємо зв'язок між тим, хто залишив сліди, і древнім гомінідом грекопітеком", — говорить палеонтолог із Тюбінгенського університету Мадлен Беме.

Незважаючи на те, що не всі вчені згодні з висновками авторів дослідження з приводу приналежності слідів найдавнішого предка людини, дослідники не усувають таку можливість. Раніше вчені припустили, що вік слідів складає 5,7 млн років, але автори нового дослідження провели новий аналіз 57 скам'янілостей і з'ясувалося, що слідам приблизно 6 мільйонів 50 тисяч років.

[ + – ] Острів Крит Фото: wikipedia

За словами вчених, еволюційна історія і характер розселення гомінінів досі є предметом суперечок.

"Незважаючи на численні публікації, які передбачають походження з Африки, є свідчення того, що найбільш ранні гомініни могли з'явитися в Євразії. Докази присутності міоценових гомінінів у Європі враховують як скам'янілі кістки, так і сліди", — говорять вчені.

Міоцен

Міоцен — це період в історії Землі, який почався 23 мільйони років тому і закінчився 5,3 мільйонів років тому. У цей час клімат поступово ставав прохолоднішим. Учені стверджують, що майже 7-8 млн років тому предки горил відділилися від предків людини і шимпанзе, а потім і предки шимпанзе відділилися від предків людини.