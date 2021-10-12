Ученые выяснили, как выжили предки приматов, после падения астероида 66 млн лет назад
По словам исследователей, важную роль сыграли деревья. Точнее их отсутствие.
Согласно новому исследованию, когда астероид упал на Землю 66 миллионов лет назад, уничтожив динозавров, ранние предки приматов и сумчатых были теми немногими млекопитающими, обитающими на деревьях, которые выжили, сообщает phys.org
Виды, обитающие на деревьях, были на грани исчезновения из-за уничтожения лесов пожарами, вследствие падения астероид, говорят ученые.
В своем исследовании ученые использовали компьютерное моделирование, данные из окаменелостей и информацию о ныне живущих млекопитающих. Результаты показали, что большинство выживших млекопитающих не зависели от деревьев, хотя несколько обитающих на деревьях млекопитающих, включая предков человека, могли измениться, чтобы адаптироваться к новой среде обитания.
Исследование показывает, что это мел-палеогеновое вымирание, которое произошло 66 млн лет назад, повлияло на эволюцию и разнообразие млекопитающих.
"Одной из возможных причин того, что приматы, обитающие на деревьях, пережили это вымирание, может быть их поведенческая гибкость, которая стала решающим фактором для их выживания", — говорит Джонатан Хьюз из Мичиганского университета.
Первые млекопитающие
Одни из первых млекопитающих появились около 300 млн лет назад и, возможно, их разнообразие увеличилось вместе с распространением цветковых растений примерно за 20 млн лет до мел-палеогенового вымирания. По словам Хьюза, после падения астероида многие из этих видов млекопитающих вымерли.
"Пустующие экологические ниши, которые оставили вымершие виды динозавров и млекопитающих, заняли те, кто выжил", — говорит Хьюз.
Исключительные приматы и сумчатые
Компьютерное моделирование показало, выжившие после мел-палеогенового вымирания виды преимущественно не обитали на деревьях. Но было два исключения: предки приматов и сумчатые. В ходе исследования, авторы выяснили, что эти группы млекопитающих могли меняться с течением времени.
"Мы смогли увидеть, что в преддверии мел-палеогенового вымирания начались эволюционные изменения и начался постепенный переход живущих на деревьях млекопитающих к другим местам обитания, это тоже сыграло свою роль в их выживании", — говорит Хьюз.
Мел-палеогеновое вымирание
Во время мел-палеогенового вымирания исчезли три четверти всех видов растений и животных на Земле. Это событие закончило мезозойскую эру и началась кайнозойская эра в истории Земли, которая продолжается и сейчас. Считается, что причиной массового вымирания стало падение огромного астероида размером 10-15 километров в ширину.