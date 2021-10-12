Учені з'ясували, як вижили предки приматів після падіння астероїда 66 млн років тому

За словами дослідників, важливу роль зіграли дерева. Точніше їх відсутність.

Згідно з новим дослідженням, коли астероїд упав на Землю 66 мільйонів років тому, знищивши динозаврів, ранні предки приматів і сумчастих були тими небагатьма ссавцями, що мешкають на деревах, які вижили, повідомляє phys.org

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Види, які мешкають на деревах, були на межі зникнення через знищення лісів пожежами внаслідок падіння астероїда, кажуть учені.

У своєму дослідженні вчені використовували комп'ютерне моделювання, дані зі скам'янілостей і інформацію про нині живих ссавців. Результати показали, що більшість виживших ссавців не залежали від дерев, хоча кілька ссавців, які мешкали на деревах, включаючи предків людини, могли змінитися, щоб адаптуватися до нового середовища проживання.

Дослідження показує, що це крейдове вимирання, яке відбулося 66 млн років тому, вплинуло на еволюцію та різноманітність ссавців.

"Однією з можливих причин того, що примати, які мешкають на деревах, пережили це вимирання, може бути їхня поведінкова гнучкість, яка стала вирішальним фактором для їхнього виживання", — говорить Джонатан Г'юз із Мічиганського університету.

Перші ссавці

Одні з перших ссавців з'явилися близько 300 млн років тому і, можливо, їхня різноманітність збільшилася разом із поширенням квіткових рослин приблизно за 20 млн років до крейда-палеогенового вимирання. За словами Г'юза, після падіння астероїда багато з цих видів ссавців вимерли.

"Порожні екологічні ніші, які залишили вимерлі види динозаврів і ссавців, зайняли ті, хто вижив", — говорить Г'юз.

Виняткові примати та сумчасті

Комп'ютерне моделювання показало, що виживші після крейда-палеогенового вимирання види переважно не жили на деревах. Але було два винятки: предки приматів і сумчасті. У ході дослідження автори з'ясували, що ці групи ссавців могли змінюватися з плином часу.

"Ми змогли побачити, що напередодні крейда-палеогенового вимирання почалися еволюційні зміни та почався поступовий перехід ссавців, які живуть на деревах, до інших місць проживання, це теж зіграло свою роль у їхньому виживанні", — говорить Г'юз.

[ + – ] Падіння астероїда на Землю 66 млн років тому. Ілюстрація. Фото: wikipedia

Крейдове вимирання

Під час крейда-палеогенового вимирання зникли три чверті всіх видів рослин і тварин на Землі. Ця подія закінчила мезозойську еру та почала кайнозойську еру в історії Землі, яка триває й досі. Вважається, що причиною масового вимирання стало падіння величезного астероїда розміром 10-15 кілометрів завширшки.