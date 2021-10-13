Ученые рассказали, действительно ли все дороги ведут в Рим

Имела ли смысл известная фраза во времена Римской империи и что изменилось к XXI веку? На эти вопросы попробовали ответить ученые из Moovel Lab.

В расцвете своего господства Римская империя имела дорожную сеть, простирающуюся от Гибралтарской скалы до болот Месопотамии. Отсюда фраза: "Все дороги ведут в Рим", но так ли это на самом деле? В 2015 году трое немецких ученых из лаборатории Moovel Lab решили проверить, насколько это выражение соответствует действительности, пишет Live Science.

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Проект немецких исследователей

Эксперты Moovel Lab нанесли на карту Европы равномерную сетку из почти 500 000 точек. Эти точки не представляли собой древние или современные города, а были лишь случайными местами, из которых можно было начать путешествие в столицу империи.

Затем команда применила алгоритм, чтобы вычислить наилучший путь в Рим, используя современные маршруты от каждой из этих отправных точек. Чем чаще участок дороги использовался в разных точках, тем охотнее его рисовали на карте.

Результаты исследования показали завораживающую сеть дорог, которые вели в Рим, соединяя по пути другие крупные города, такие как Лондон, Константинополь (современный Стамбул) и Париж, которые также были частью древней империи.

Новости об этой карте распространились по всему миру, но на самом деле она не доказывала, что все дороги ведут в Рим. Если бы ученые провели аналогичную работу, но вместо этого изучили бы кратчайший путь из тех же 500 000 точек в Берлин или Москву, то карта показала бы такое же огромное количество дорог, ведущих в эти города.

"На самом деле, проект так и не дал ответа на вопрос о том, все ли дороги ведут в Рим, поскольку наш эксперимент получился больше игрой, чем настоящим исследованием", — рассказал Филипп Шмитт, один из авторов эксперимента.

Долговечность римских дорог

[ + – ] Карта, созданная исследователями Moovel Lab.

Несмотря на это, проект Шмитта все же подчеркивает долговечность римских дорог. Большая часть дорожной инфраструктуры Европы все еще предназначена для соединения крупных городов со столицей Италии. Другие исследователи тоже это подтвердили.

Многие многополосные магистрали Европы являются современниками римских дорог. Однако, как отметил Парсеро-Оубинья, в последние годы это изменилось.

"Недавно построенные автомагистрали уклоняются от населенных мест, чтобы сэкономить деньги на приобретении земли, так что некоторые новые автомагистрали не всегда совпадают со старыми римскими маршрутами", — добавил Парсеро-Оубинья.

Принцип строительства римских дорог

Это подводит нас к другому вопросу: какой же принцип строительства дорог был у римлян?

"Все зависит от важности дороги. Принцип работы дорог древней империи не так уж сильно отличается от современной страны. В этом плане римляне пытались сократить маршруты, чтобы сэкономить время", — подчеркнул Парсеро-Оубинья.

Главные дороги, когда это было возможно, старались строить по прямой, они соединяли одни важные города с другими. Причем строительство и использование прямых дорог становилось возможным только после окончательной военной победы римлян.

В первые дни после захвата страны, когда варвары еще сопротивлялись оккупации, римляне выбирали более безопасные и менее прямые маршруты через густые леса или горы.

Когда же на завоеванной территории устанавливался мир, новые прямые дороги ускоряли торговлю и облегчали переброску войск на передовую и их снабжение.

[ + – ] Карта древнеримских дорог в Средиземноморье.

"Главные дороги соединяли важные места, и поэтому так или иначе все они заканчивались или начинались в Риме, но это не значит, что при путешествии из одной страны в другую нужно было обязательно ехать через столицу Италии", — отметили исследователи.

Важно отметить, что эти главные дороги были предназначены для передвижения повозок и животных, поэтому они были построены намного сложнее, чем обычные проселочные дороги. Затем появились другие, второстепенные грунтовые дороги, которые никто не асфальтировал. Они соединяли лишь небольшие города и поселки.

Так все ли римские дороги вели в Рим? Нет, но многие важные персоны так или иначе туда добирались. Также важно упомянуть, что большинство людей, направляющихся в Рим, не ездили по дорогам.

"Путешествие по морю в то время было намного быстрее и дешевле. Отправляясь в далекие странствования, люди предпочитали передвигаться на судах, а не на конных повозках", — заключили ученые.