Учені розповіли, чи дійсно всі дороги ведуть до Рима

Чи мала сенс відома фраза за часів Римської імперії і що змінилося у XXI столітті? На ці питання спробували відповісти вчені з Moovel Lab.

У розквіті свого панування Римська імперія мала дорожню мережу, яка простягається від Гібралтарської скелі до боліт Месопотамії. Звідси фраза: "Усі дороги ведуть до Рима", але чи так це насправді? У 2015 році троє німецьких учених з лабораторії Moovel Lab вирішили перевірити, наскільки цей вислів відповідає дійсності, пише Live Science.

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Проєкт німецьких дослідників

Експерти Moovel Lab нанесли на карту Європи рівномірну сітку з майже 500 000 точок. Ці точки не являли собою стародавні або сучасні міста, а були лише випадковими місцями, з яких можна було почати подорож до столиці імперії.

Потім команда застосувала алгоритм, щоб обчислити найкращий шлях до Рима, використовуючи сучасні маршрути від кожної з цих відправних точок. Чим частіше ділянка дороги використовувалася в різних точках, тим охочіше її малювали на карті.

Результати дослідження показали, що зачаровує мережу доріг, які вели в Рим, поєднуючи на шляху інші великі міста, такі як Лондон, Константинополь (сучасний Стамбул) і Париж, які також були частиною древньої імперії.

Новини про цю карту поширилися по всьому світу, але насправді вона не доводила, що всі дороги ведуть до Рима. Якби вчені провели аналогічну роботу, але замість цього вивчили б найкоротший шлях з тих же 500 000 точок у Берлін або Москву, то карта показала б таку ж величезну кількість доріг, що ведуть до цих міст.

"Насправді, проєкт так і не дав відповіді на питання про те, чи всі дороги ведуть у Рим, оскільки наш експеримент вийшов більше грою, ніж справжнім дослідженням", — розповів Філіп Шмітт, один з авторів експерименту.

Довговічність римських доріг

[ + – ] Карта, створена дослідниками Moovel Lab.

Незважаючи на це, проєкт Шмітта все ж підкреслює довговічність римських доріг. Велика частина дорожньої інфраструктури Європи все ще призначена для з'єднання великих міст зі столицею Італії. Інші дослідники теж це підтвердили.

Багато багатосмугових магістралей Європи є сучасниками римських доріг. Однак, як зазначив Парсеро-Оубінья, в останні роки це змінилося.

"Нещодавно побудовані автомагістралі ухиляються від населених місць, щоб заощадити гроші на придбання землі, тому деякі нові автомагістралі не завжди збігаються зі старими римськими маршрутами", — додав Парсеро-Оубінья.

Принцип будівництва римських доріг

Це підводить нас до іншого питання: який же принцип будівництва доріг був у римлян?

"Усе залежить від важливості дороги. Принцип роботи доріг древньої імперії не так уже сильно відрізняється від сучасної країни. У цьому плані римляни намагалися скоротити маршрути, щоб заощадити час", — підкреслив Парсеро-Оубінья.

Головні дороги, коли це було можливо, намагалися будувати по прямій, вони з'єднували одні важливі міста з іншими. Причому будівництво і використання прямих доріг ставало можливим тільки після остаточної військової перемоги римлян.

У перші дні після захоплення країни, коли варвари ще чинили опір окупації, римляни обирали більш безпечні і менш прямі маршрути через густі ліси або гори.

Коли ж на завойованій території встановлювався мир, нові прямі дороги прискорювали торгівлю і полегшували перекидання військ на передову та їхнє постачання.

[ + – ] Карта давньоримських доріг у Середземномор'ї.

"Головні дороги з'єднували важливі місця, і тому так чи інакше всі вони закінчувалися або починалися в Римі, але це не означає, що при подорожі з однієї країни в іншу потрібно було обов'язково їхати через столицю Італії", — зазначили дослідники.

Важливо зазначити, що ці головні дороги були призначені для пересування візків і тварин, тому вони були побудовані набагато складніше, ніж звичайні польові дороги. Потім з'явилися інші, другорядні ґрунтові дороги, які ніхто не асфальтував. Вони з'єднували лише невеликі міста і селища.

Так, чи вели римські дороги в Рим? Ні, але багато важливих персон так чи інакше туди добиралися. Також важливо згадати, що більшість людей, які прямували до Рима, не їздили по дорогах.

"Подорож по морю в той час була набагато швидша і дешевша. Вирушаючи в далекі мандри, люди вважали за краще пересуватися на суднах, а не на кінних візках", — підсумували вчені.