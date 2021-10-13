Ученые рассказали, может ли человек оставаться в сознании после обезглавливания

Может ли казненный увидеть ликующую толпу, которой показывают его отрубленную голову, пытаться что-то сказать, оскорбиться или отзываться на имя?

В 1536 году осужденная английская королева Анна Болейн стояла на коленях перед мечом палача и ожидала смертельного удара. После того, как палач исполнил приговор, он показал отрубленную голову всем смотрящим. Как позже утверждали зрители, губы королевы шевелились, пишет Discover Magazine.

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[ + – ] Анна Болейн. Портрет работы неизвестного художника.

Более двух веков спустя молодая французская дворянка пробрался в ванную комнату революционного лидера Жана-Поля-Марата и зарезала его, пока тот принимал ванную. Убийца, Шарлотта Корде, была казнена на гильотине.

Как только лезвие опустилось, палач поднял отрубленную голову девушки, а затем в знак неуважения нанес по ее лицу удар. Зрители утверждали, что лицо Корде покраснело, и она казалась разъяренной, будто испытывала оскорбление.

Ученые давно задаются вопросом, сохраняет ли человек кратковременное сознание после обезглавливания. Если отрезанная голова реагировала на раздражители, значит ли это, что человек понимал, что его голова отрезана от шеи? Чувствовал ли он боль?

Изучение французского врача

В 1905 году французский врач попытался найти ответ на этот вопрос. Он присутствовал на одной казни и стоял рядом с гильотиной. Как только отрубленная голова упала, он к ней подошел и назвал имя человека.

По его словам, веки казненного слегка приподнялись, он взглянул на врача, а затем опустил взгляд. Когда врач позвал мужчину во второй раз, он снова на него посмотрел, однако в третий раз он уже не отреагировал.

На основании своих наблюдений врач пришел к выводу, что отрубленная голова может сохранять сознание в течение 25-30 секунд.

[ + – ] Рисунок гильотин.

Исследование новозеландских ученых

В одном из исследований, проведенном в Новой Зеландии, эксперты пытались понять, поддерживается ли деятельность мозга у обезглавленных лабораторных крыс. В некоторых лабораториях обезглавливание давно считается наиболее гуманным способом избавиться от животного.

Как отмечает Кавита Конгара, ученый из Университета Мэсси, она захотела изучать обезглавливание крыс после прочтения других исследований, где затрагивалась тема сознания у сельскохозяйственных животных.

В ходе эксперимента, ученые сначала ввели снотворное крысам, затем подключили электроэнцефалограф (ЭЭГ) и поместили их в гильотину размером с самих грызунов. После обезглавливания эксперты наблюдали активность мозга в течение первых 10-15 секунд.

[ + – ] "Давид с головой Голиафа". Караваджо.

Ученый Кавита Конгара из Университета Мэсси подчеркнула, что изменения в ЭЭГ были значительными. Ученые объясняли эту активность тем, что кора головного мозга крыс среагировала на боль. Авторы исследования пришли к выводу, что в деятельности мозга существует некая форма кратковременного сознания, по крайней мере, у крыс. А что касаемо людей?

"Можно предположить, что нечто болезненное для животных, болезненно и для людей, хотя, учитывая смертельный характер обезглавливания, мы никогда не сможем узнать от казненных об их опыте. Вполне возможно, что отрубленные человеческие головы остаются в сознании в течение некоторого времени", — добавила Конгара.

Убийства, самоубийства и пытки

Обезглавливание человека происходит крайне редко, да и то, скорее всего, случайно, в результате промышленной, железнодорожной или автомобильной аварии.

Обезглавливание также является маловероятной формой самоубийства. Оно может произойти непреднамеренно во время попытки повешения. В исследовании 2018 года ученые изучили записи о 1,5 миллионах самоубийств через повешенье и обнаружили, что только 3 случая привели к обезглавливанию.

Стоит отметить, что обезглавливание все еще используется в виде смертной казни в Саудовской Аравии. Исследователи также утверждают, что в Афганистане, талибы снова обезглавливают врагов, таких как бывшие афганские солдаты или переводчики. Хоть и для многих обезглавливание воспринимается, как нечто, оставшееся в далеком прошлом, оно до сих пор остается актуальным явлением в некоторых частях мира.

Подводя итог, можно сказать, что человек способен прибывать в сознании после отрубания головы. Изучение французского врача показало, что отрубленная человеческая голова может сохранять сознание в течение 25-30 секунд. А что касается животных, то отрубленная голова крысы, исходя из исследования новозеландских ученых, 10-15 секунд.