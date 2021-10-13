Учені розповіли, чи може людина залишатися у свідомості після обезголовлення

Чи може страчений побачити радісну юрбу, якій показують його відрубану голову, намагатися щось сказати, образитися або відгукуватися на ім'я?

У 1536 засуджена англійська королева Анна Болейн стояла на колінах перед мечем ката й очікувала смертельного удару. Після того, як кат виконав вирок, він показав відрубану голову всім навколо. Як пізніше стверджували глядачі, губи королеви ворушилися, пише Discover Magazine.

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[ + – ] Анна Болейн. Портрет роботи невідомого художника.

Понад два століття тому молода французька дворянка пробрався у ванну кімнату революційного лідера Жана-Поля-Марата і зарізала його, поки той приймав ванну. Убивця, Шарлотта Корде, була страчена на гільйотині.

Як тільки лезо опустилося, кат підняв відрубану голову дівчини, а потім на знак неповаги завдав по її обличчю удар. Глядачі стверджували, що обличчя Корде почервоніло, і вона здавалася розлюченою, ніби відчувала образу.

Учені давно задаються питанням, чи зберігає людина короткочасну свідомість після обезголовлення. Якщо відрізана голова реагувала на подразники, чи означає це, що людина розуміла, що її голова відрізана від шиї? Чи відчувала вона біль?

Вивчення французького лікаря

У 1905 році французький лікар спробував знайти відповідь на це питання. Він був присутній на одній страті і стояв поруч з гільйотиною. Як тільки відрубана голова впала, він до неї підійшов і назвав ім'я людини.

За його словами, повіки страченого злегка підвелися, він глянув на лікаря, а потім опустив погляд. Коли лікар покликав чоловіка вдруге, він знову на нього подивився, проте втретє він уже не відреагував.

На підставі своїх спостережень лікар дійшов висновку, що відрубана голова може зберігати свідомість протягом 25-30 секунд.

[ + – ] Малюнок гільйотини.

Дослідження новозеландських учених

В одному з досліджень, проведеному в Новій Зеландії, експерти намагалися зрозуміти, чи підтримується діяльність мозку в обезголовлених лабораторних щурів. У деяких лабораторіях обезголовлення давно вважається найбільш гуманним способом позбутися від тварини.

Як зазначає Кавіта Конгара, учена з Університету Мессі, вона захотіла вивчати обезголовлення щурів після прочитання інших досліджень, де зачіпалася тема свідомості в сільськогосподарських тварин.

У ході експерименту вчені спочатку ввели снодійне щурам, потім підключили електроенцефалограф (ЕЕГ) і помістили їх у гільйотину розміром із самих гризунів. Після обезголовлення експерти спостерігали активність мозку протягом перших 10-15 секунд.

[ + – ] "Давид з головою Голіафа". Караваджо.

Учена Кавіта Конгара з Університету Мессі підкреслила, що зміни в ЕЕГ були значними. Учені пояснювали цю активність тим, що кора головного мозку щурів зреагувала на біль. Автори дослідження дійшли висновку, що в діяльності мозку існує якась форма короткочасної свідомості, принаймні в щурів. А що стосовно людей?

"Можна припустити, що щось хворобливе для тварин, болісне і для людей, хоча, з огляду на смертельний характер обезголовлення, ми ніколи не зможемо дізнатися від страчених про їхній досвід. Цілком можливо, що відрубані людські голови залишаються у свідомості протягом деякого часу", — додала Конгара.

Убивства, самогубства і тортури

Обезголовлення людини відбувається вкрай рідко, та й то, швидше за все, випадково, у результаті промислової, залізничної або автомобільної аварії.

Обезголовлення також є малоймовірною формою самогубства. Воно може статися ненавмисно під час спроби повішення. У дослідженні 2018 року вчені вивчили записи про 1,5 мільйона самогубств через повішення і виявили, що тільки 3 випадки призвели до обезголовлення.

Варто зазначити, що обезголовлення все ще використовується у вигляді смертної кари в Саудівській Аравії. Дослідники також стверджують, що в Афганістані таліби знову обезголовлюють ворогів, таких як колишні афганські солдати чи перекладачі. Хоч і для багатьох обезголовлення сприймається, як щось, що залишилося в далекому минулому, воно досі залишається актуальним явищем у деяких частинах світу.

Підбиваючи підсумок, можна сказати, що людина здатна перебувати у свідомості після відрубування голови. Вивчення французького лікаря показало, що відрубана людська голова може зберігати свідомість протягом 25-30 секунд. А що стосується тварин, то відрубана голова щура, виходячи з дослідження новозеландських учених, 10-15 секунд.