Больше пирамиды Хеопса. Несколько крупных астероидов приблизятся к Земле в ближайшие недели

Большие астроиды пролетят рядом с планетой в течение нескольких недель, но один прилетит уже на этой неделе.

По данным Центра изучения околоземных объектов NASA, астероид 2021 SM3, пролетит рядом с нашей планетой в пятницу, 15 октября. Диаметр астероида около 160 метров, и он больше 138 метровой пирамиды Хеопса в Египте. По словам ученых, такой астероид мог бы нанести локальное разрушение в зоне падения, если бы он упал на Землю, сообщает usatoday.com

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Астероид 2021 SM3 является околоземным астероидом, куда входят все объекты, которые находятся в пределах 193 миллионов километров от Земли. Астероид подлетит к Земле на расстояние 5,8 млн километров. Это кажется безопасным расстоянием, но это намного ближе, чем может находится Венера, которую отделяет от нас, при максимальном сближении планет, 38 млн километров.

Ждем еще 7 астероидов

2021 SM3 не будет единственным крупным астероидом, который скоро пролетит мимо Земли. До конца ноября 7 астероидов, еще больших по размерам, приблизятся к нашей планете.

Следующим астероидом, который приблизится к Земле на расстояние 3,4 млн км будет объект под названием 1996 VB3 и сделает он это 20 октября. Его диаметр около 230 метров.

Самым большим астероидом, пролетающим мимо Земли в ближайшие недели, будет 2004 UE, который имеет диаметр до 380 метров. 13 ноября он приблизится к нашей планете на расстояние в 4,2 миллиона километров.

В нашей Солнечной системе насчитывается 27 024 околоземных объектов. Из них 9856 имеют диаметр не менее 140 метров, а 890 из них – 1 километр и больше.

Фото: Daily Sabah

Самый большой и самый опасный

Самым большим астероидом, пролетевшим мимо Земли в этом году на расстоянии 1,9 млн км, был астероид 2001 FO32 диаметром 914 метров.

В этом году для Земли представлял угрозу астероид Апофис, диаметром 370 метров, но потом ученые определили, что он не будет представлять опасности для нас как минимум 100 лет. Тем не менее он приблизится к Земле на расстояние 32 200 километров 13 апреля 2029 года.