Більші за піраміду Хеопса. Кілька великих астероїдів наблизяться до Землі найближчими тижнями

Великі астроїди пролетять поруч із планетою протягом декількох тижнів, але один прилетить уже цього тижня.

За даними Центру вивчення навколоземних об'єктів NASA, астероїд 2021 SM3 пролетить поряд із нашою планетою в п'ятницю, 15 жовтня. Діаметр астероїда близько 160 метрів, і він більший за 138 метрову піраміду Хеопса в Єгипті. За словами вчених, такий астероїд міг би завдати локального руйнування в зоні падіння, якби він упав на Землю, повідомляє usatoday.com

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Астероїд 2021 SM3 є навколоземним астероїдом, куди входять усі об'єкти, які перебувають у межах 193 мільйонів кілометрів від Землі. Астероїд підлетить до Землі на відстань 5,8 млн кілометрів. Це здається безпечною відстанню, але це набагато ближче, ніж може перебувати Венера, яку відділяє від нас, при максимальному зближенні планет, 38 млн кілометрів.

Чекаємо ще 7 астероїдів

2021 SM3 не буде єдиним великим астероїдом, який скоро пролетить повз Землю. До кінця листопада 7 астероїдів, ще більших за розмірами, наблизяться до нашої планети.

Наступним астероїдом, який наблизиться до Землі на відстань 3,4 млн км, буде об'єкт під назвою 1996 VB3, і зробить він це 20 жовтня. Його діаметр близько 230 метрів.

Найбільшим астероїдом, який пролетить повз Землю найближчими тижнями, буде 2004 UE, який має діаметр до 380 метрів. 13 листопада він наблизиться до нашої планети на відстань в 4,2 мільйона кілометрів.

У нашій Сонячній системі налічується 27 024 навколоземних об'єктів. Із них 9856 мають діаметр не менше 140 метрів, а 890 з них — 1 кілометр і більше.

Фото: Daily Sabah

Найбільший і найнебезпечніший

Найбільшим астероїдом, який пролетів повз Землю цього року на відстані 1,9 млн км, був астероїд 2001 FO32 діаметром 914 метрів.

Цього року для Землі становив загрозу астероїд Апофіс діаметром 370 метрів, але потім учені визначили, що він не буде небезпечним для нас як мінімум 100 років. Проте він наблизиться до Землі на відстань 32 200 кілометрів 13 квітня 2029 року.