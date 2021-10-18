Кислотные дожди и километровые волны: что происходило на Земле после удара астероида

Исследователи выяснили, что именно происходило на планете 66 млн лет назад, когда астероид спровоцировал массовое вымирание.

На дне Мексиканского залива находится ударный кратер Чикшулуб – место падения астероида 66 млн лет назад. Самым очевидным последствием такого столкновения стало пятое массовое вымирание на Земле, во время которого погибло 80% всех видов на Земле, включая динозавров, пишет LiveScience.

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Ученые объединили данные, чтобы понять, что конкретно происходило на Земле в момент удара астероида, а также в последующие годы.

Согласно исследованию в журнале Nature Communications, астероид ударил по Земле под самым неудачным углом. Астероид около 12 км в диаметре двигался со скоростью 43000 км/ч. Астероид оставил кратер шириной 200 км, говорит эксперт из Института геофизики Техасского университета Шон Гулик.

Но важнее всего было то, что астероид врезался в планету под углом около 60 градусов относительно горизонта. При таком ударе в атмосферу Земли попало большое количество пыли и аэрозолей.

Угол падения астероида ученые вычислили по форме кратера, а также с помощью компьютерного моделирования. Команда Гулика выяснила, что в результате такого удара в атмосферу Земли попало 325 гигатонн серы в виде серных аэрозолей и 435 гигатонн углекислого газа.

Другое исследование, опубликованное в Nature Geoscience, показало, что большую часть выброса составляли измельченные породы и серная кислота, которые были частью богатых сульфатами морских пород. Последние испарились во время удара астероида.

Облако микроскопического материала обволокло планету пеленой, блокируя солнечный свет. Климат планеты резко изменился. Например, средняя температура в тропиках упала с 27 градусов по Цельсию до 5 градусов.

В это же время, переносимая по воздуху серная кислота возвращалась обратно на землю в виде убийственных кислотных дождей. Они шли на планете в течение нескольких дней после удара астероида. Кислотные дожди убивали жизнь в океанах, озерах и реках.

Первоначальная волна достигала 1,5 км в высоту и прокатилась со скоростью 143 км/ч.

Удар астероида также поднял гигантские цунами, которые распространились по всем океанам планеты. Первоначальная волна достигала 1,5 км в высоту и прокатилась со скоростью 143 км/ч. Спустя некоторое время высота волн снизилась до 15 метров в Атлантическом океане и до 4 метров в северной части Тихого океана.

[ + – ] Удар астероида поднял гигантские цунами. Фото: The Virginian-Pilot

Вместе с кислотными дождями, на землю начали падать камни и пепел, поднятые в атмосферу во время удара астероида. Похожая на сухой трут смесь стала идеальным топливом для лесных пожаров.

По мнению Гулика, впечатляющие своим масштабом цунами, пожары и кислотные дожди все же не были основной проблемой. Самые серьезные изменения претерпела атмосфера Земли, которая стала непроницаемой для солнечных лучей, что привело к сильному похолоданию, длившемуся более 10 лет.

"Самый верный способ вызвать массовое вымирания – это вмешаться в аспекты, затрагивающие всю планету" – подытожил эксперт.