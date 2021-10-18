Кислотні дощі та кілометрові хвилі: що відбувалося на Землі після удару астероїда

Дослідники з'ясували, що саме відбувалося на планеті 66 млн років тому, коли астероїд спровокував масове вимирання.

На дні Мексиканської затоки розташований ударний кратер Чиксулуб — місце падіння астероїда 66 млн років тому. Найочевиднішим наслідком такого зіткнення стало п'яте масове вимирання на Землі, під час якого загинуло 80% усіх видів на Землі, включаючи динозаврів, пише LiveScience.

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Учені об'єднали дані, щоб зрозуміти, що конкретно відбувалося на Землі в момент удару астероїда, а також у наступні роки.

Згідно з дослідженням у журналі Nature Communications, астероїд вдарив по Землі під найбільш невдалим кутом. Астероїд близько 12 км у діаметрі рухався зі швидкістю 43 000 км/год. Астероїд залишив кратер шириною 200 км, каже експерт із Інституту геофізики Техаського університету Шон Гулік.

Але найважливіше було те, що астероїд врізався в планету під кутом близько 60 градусів відносно горизонту. При такому ударі в атмосферу Землі потрапила велика кількість пилу й аерозолів.

Кут падіння астероїда вчені вирахували за формою кратера, а також за допомогою комп'ютерного моделювання. Команда Гуліка з'ясувала, що в результаті такого удару в атмосферу Землі потрапило 325 гігатонн сірки у вигляді сірчаних аерозолів і 435 гігатонн вуглекислого газу.

Інше дослідження, опубліковане в Nature Geoscience, показало, що більшу частину викиду становили подрібнені породи та сірчана кислота, які були частиною багатих на сульфати морських порід. Останні випарувалися під час удару астероїда.

Хмара мікроскопічного матеріалу обволокла планету пеленою, блокуючи сонячне світло. Клімат планети різко змінився. Наприклад, середня температура в тропіках впала з 27 градусів за Цельсієм до 5 градусів.

Тоді ж сірчана кислота, що переносилася повітрям, поверталася назад на землю у вигляді вбивчих кислотних дощів. Вони йшли на планеті протягом декількох днів після удару астероїда. Кислотні дощі вбивали життя в океанах, озерах і річках.

Перша хвиля досягала 1,5 км у висоту і прокотилася зі швидкістю 143 км/год.

Удар астероїда також підняв гігантські цунамі, які поширилися по всіх океанах планети. Перша хвиля досягала 1,5 км у висоту і прокотилася зі швидкістю 143 км/год. Через деякий час висота хвиль знизилася до 15 метрів в Атлантичному океані та до 4 метрів у північній частині Тихого океану.

[ + – ] Удар астероїда підняв гігантські цунамі. Фото: цунами

Разом із кислотними дощами на землю почали падати каміння та попіл, підняті в атмосферу під час удару астероїда. Схожа на сухий трут суміш стала ідеальним паливом для лісових пожеж.

На думку Гуліка, вражаючі своїм масштабом цунамі, пожежі та кислотні дощі все-таки не були основною проблемою. Найсерйозніших змін зазнала атмосфера Землі, яка стала непроникною для сонячних променів, що призвело до сильного похолодання, яке тривало понад 10 років.

"Найкращий спосіб викликати масове вимирання — це втрутитися в аспекти, що впливають на всю планету", — підсумував експерт.