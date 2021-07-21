Аварія на заводі "Рівнеазот": через оранжеву хмару в Україні може піти кислотний дощ

Найближчим часом жителям не рекомендують виходити на вулицю. На самому заводі ж стверджують, що підстав для кислотних дощів немає.

Через аварію на хімічному заводі "Рівнеазот" над Україною можуть піти кислотні дощі. Про це розповіла Оксана Мисіна, старша викладачка кафедри хімії та фізики Національного університету водного господарства та природокористування, у коментарі "Суспільному".

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Експертка зазначила, що, судячи з оприлюднених знімків і відео, над заводом піднялися викиди нітрозних газів, тобто NO2, які також називають "лисячим хвостом".

"Це оксид азоту чотирьохвалентного. Азотна кислота розкладається на цей газ, і він потім може, відповідно, взаємодіяти з водою і випадати у вигляді кислотних дощів", — заявила Мисіна.

За її словами, через такі кислотні дощіі можуть постраждати рослини: пожовтіє листя та трава. Для негативного ж впливу на людський організм, зазначила Мисіна, необхідна велика концентрація газів. І говорити про такі наслідки в цій ситуації експертка не стала, пославшись на відсутність у неї даних про потужності викидів.

"Якщо є велика концентрація азотної кислоти, то вона має специфічний запах. Якщо концентрація незначна, то я не думаю, що це шкідливо", — розповіла Мисіна.

Втім, зазначила вона, у цій ситуації все ж варто поберегтися та зайвий раз не виходити на вулицю.

[ + – ] Аварія "Рівнеазот"

Сергій Адаменко, кандидат сільськогосподарських наук і агрохімік, також вважає, що головний ризик аварії на "Рівнеазоті" — небезпечні кислотні дощі. Він зазначив, що поки складно оцінити наслідки інциденту, оскільки не володіє інформацією про кількість речовин, які зреагували на підприємстві.

"Але нітрозні гази в цілому досить шкідливі. Вони також можуть викликати опіки рослин при окисленні азотної кислоти", — стверджує Адаменко.

За словами експерта, якщо такі гази будуть потрапляти на землю у великих кількостях — вони можуть призвести до накопичення нітратів у продукції рослинного походження, що спричинить за собою канцерогенні захворювання в людей.

Адаменко також зазначив, що якщо помаранчева хмара від "Рівнеазоту" піде в напрямку населеного пункту, то його жителям варто герметично закривати вікна.

[ + – ] Аварія під Рівним

[ + – ] Аварія під Рівним

[ + – ] "Рівнеазот" аварія

Варто відзначити, що в ДСНС запевнили, що наслідки аварії вже ліквідовані та станом на 09.00 21 липня в повітрі загрози для населення або навколишнього середовища через аварію на хімзаводі під Рівним немає.

"На території населених пунктів вміст діоксиду азоту 0,031-0,074 мг/м3 при гранично допустимій концентрації 0,2 мг/м3 і оксиду азоту 0,029-0,048 мг/м3, при гранично допустимій концентрації — 0,4 мг/м3", — розповіли в ДСНС.

[ + – ] ДСНС про забруднення повітря після аварії на "Рівнеазоті"

А вранці 21 липня керівник Державної екологічної інспекції Андрій Мальований на своїй сторінці в Facebook повідомив, що їхні фахівці почали досліджувати грунт на предмет забруднень на 5 точках Рівненської області (біля заводу, у Рівному, Обарові, Караєвичі та Городку).

У пресслужбі заводу "Рівнеазот" Фокусу підтвердили, що наразі всі показники в межах допустимих норм. Також на підприємстві заявили, що "підстав стверджувати про випадання через аварію кислотних дощів поки немає".

Нагадаємо, аварія на ПрАТ "Рівнеазот", який входить до групи підприємств Group DF, сталася 20 липня. Про жертв і постраждалих не повідомлялося. Раніше пресслужба підприємства розповідала Фокусу, що інцидент стався через розгерметизацію трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти.

Як повідомлялося раніше, 16 липня під Мушкетівським мостом у Будьонівському районі окупованого Донецька стався вибух газової труби, через що почалася сильна пожежа.