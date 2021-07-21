Авария на заводе "Ровноазот": из-за оранжевого облака в Украине может пойти кислотный дождь

В ближайшее время жителям не рекомендуют выходить на улицу. На самом заводе же утверждают, что оснований для выпадения кислотных дождей нет.

Из-за аварии на химическом заводе "Ровноазот" над Украиной могут пойти кислотные дожди. Об этом рассказала Оксана Мысина, старший преподаватель кафедры химии и физики Национального университета водного хозяйства и природопользования, в комментарии "Суспільному".

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Эксперт отметила, что, судя по обнародованным снимкам и видео, над заводом поднялись выбросы нитрозных газов, то есть NO2, которые также называют "лисьим хвостом".

"Это оксид азота четырехвалентного. Азотная кислота разлагается на этот газ и он потом может, соответственно, взаимодействовать с водой и выпадать в виде кислотных дождей", — заявила Мысина.

По ее словам, из-за таких кислотных дождей могут пострадать растения: пожелтеют листья и трава. Для отрицательного же влияния на человеческий организм, отметила Мысина, необходима большая концентрация газов. И говорить о таких последствиях в этой ситуации эксперт не стала, сославшись на отсутствие у нее данных о мощности выбросов.

"Если есть большая концентрация азотной кислоты, то она имеет специфический запах. Если концентрация незначительная, то я не думаю, что оно вредное", — рассказала Мысина.

Впрочем, отметила она, в этой ситуации все же стоит поберечься и лишний раз не выходить на улицу.

[ + – ] Авария "Ровноазот"

Сергей Адаменко, кандидат сельскохозяйственных наук и агрохимик, также считает, что главный риск аварии на "Ровноазоте" — опасные кислотные дожди. Он отметил, что пока сложно оценить последствия инцидента, поскольку не владеет информацией о количестве веществ, которые среагировали на предприятии.

"Но нитрозные газы в целом достаточно вредны. Они также могут вызывать ожоги растений при окислении азотной кислоты", — утверждает Адаменко.

По словам эксперта, если такие газы будут попадать на землю в больших количествах — они могут привести к накоплению нитратов в продукции растительного происхождения, что повлечет за собой канцерогенные заболевания у людей.

Адаменко также отметил, что если оранжевое облако от "Ровноазота" пойдет в направлении населенного пункта, то его жителям стоит герметически закрывать окна.

[ + – ] Авария под Ровно

[ + – ] Авария под Ровно

[ + – ] "Ровноазот" авария

Стоит отметить, что в ГСЧС заверили, что последствия аварии уже ликвидированы и по состоянию на 09:00 21 июля в воздухе угрозы для населения или окружающей среды из-за аварии на химзаводе под Ровно нет.

"На территории населенных пунктов содержание диоксида азота 0,031-0,074 мг/м3 при предельно допустимой концентрации 0,2 мг/м3 и оксида азота 0,029-0,048 мг/м3, при предельно допустимой концентрации — 0,4 мг/м3", — рассказали в ГСЧС.

[ + – ] ГСЧС о загрязнении воздуха после аварии на "Ровноазоте"

А утром 21 июля руководитель Государственной экологической инспекции Андрей Малёваный на своей странице в Facebook сообщил, что их специалисты начали исследовать почву на предмет загрязнений на 5 точках Ровенской области (возле завода, в Ровно, Обарове, Караевичах и Городке).

В пресс-службе завода "Ровноазот" Фокусу подтвердили, что на текущий момент все показатели в рамках допустимых норм. Также на предприятии заявили, что "оснований утверждать о выпадении из-за аварии кислотных дождей пока нет".

Напомним, авария на ЧАО "Ровноазот", который входит в группу предприятий Group DF, произошла 20 июля. О жертвах и пострадавших не сообщалось. Ранее пресс-служба предприятия рассказывала Фокусу, что инцидент произошел из-за разгерметизации трубопровода в цехе производства азотной кислоты.

Как сообщалось ранее, 16 июля под Мушкетовским мостом в Буденновском районе оккупированного Донецка произошел взрыв газовой трубы, из-за чего начался сильный пожар.