Под Ровно произошел взрыв на химическом производстве: над заводом – оранжевая туча (видео)

Местные жители взволнованы и призывают друг друга закрывать окна и не ходить на улицу. В то же время спасатели уверяют, что выбросы безвредны.

Во вторник, 20 июля, на заводе "РовноАзот" в Ровенской области, где производят азотную кислоту, произошел взрыв. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях и местные СМИ.

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Свидетели произошедшего публикуют видео задымления ярко-оранжевого (или бурого) цвета.

По информации местного издания "Чарівне.інфо", пресс-секретарь Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в регионе Дмитрий Мельник заявил, что в результате ЧП пострадавших нет.

"Прошу не паниковать. Ничего серьезного не произошло, угрозы выбросы не несут. Экоинспекция возьмет воздух на пробы и сообщит о результатах в ближайшее время, — цитирует издание Мельника.

Сейчас, по его словам, на месте происшествия для ликвидации последствий взрыва работают спасатели.

В то же время, как отмечают журналисты, главы жилищных кооперативов обращаются к жителям города с просьбой закрыть окна.

Фото: Скриншот

Что такое "РовноАзот"?

"РовноАзот" — один из самых больших отечественных заводов химической промышленности. В 2004 году Кабмин внес его в список предприятий, имеющих стратегическое значение для безопасности и экономики государства.

В частности, завод производит известково-аммиачную селитру и адипиновую кислоту.

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Пресс-служба "РовноАзота" сообщило Фокусу, что предприятие продолжает работать в штатном режиме после ЧП, суть которого заключалось в разгерметизации трубопровода в цехе производства азотной кислоты.

"В результате чрезвычайной ситуации состоялся разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода. Последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы собственными силами. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

На предприятии отметили, что показатели воздуха находятся в пределах допустимых норм, а угрозы окружающей среде и проживающим в ближайших населенных пунктах людей нет. Утверждается также, что ситуация не повлияла на работу производственных цехов и на дальнейшие отгрузки продукции согласно заключенным контрактам.

Как сообщалось ранее, 16 июля около 14:30 под Мушкетовским мостом в Буденновском районе оккупированного Донецка произошел взрыв газовой трубы, из-за чего начался сильный пожар. Пламя повредило железнодорожное полотно на станции Мушкетово. В соцсетях писали, что огонь было видно из центра Донецка.

Также недавно взрыв прогремел на заводе в Данфэне в провинции Хэнань в центральной части Китая. Судя по кадрам, взрыв был достаточно мощным. После него над предприятием образовалось большое облако белого дыма, по форме напоминающее гриб.