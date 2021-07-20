Під Рівним стався вибух на хімічному виробництві: над заводом — помаранчева хмара (відео)

Місцеві жителі схвильовані та закликають одне одного закривати вікна і не ходити на вулицю. У той же час рятувальники запевняють, що викиди нешкідливі.

У вівторок, 20 липня, на заводі "Рівнеазот" у Рівненській області, де виробляють азотну кислоту, стався вибух. Про це повідомляють очевидці в соціальних мережах і місцеві ЗМІ.

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Свідки події публікують відео задимлення яскраво-оранжевого (або бурого) кольору.

За інформацією місцевого видання "Чарівне.інфо", прессекретар Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у регіоні Дмитро Мельник заявив, що внаслідок НП постраждалих немає.

"Прошу не панікувати. Нічого серйозного не відбулося, загрози викиди не несуть. Екоінспекція візьме повітря на проби і повідомить про результати найближчим часом", — цитує видання Мельника.

Зараз, за його словами, на місці події для ліквідації наслідків вибуху працюють рятувальники.

У той же час, як зазначають журналісти, голови житлових кооперативів звертаються до жителів міста з проханням закрити вікна.

Фото: Скриншот

Що таке "Рівнеазот"?

"Рівнеазот" — один із найбільших вітчизняних заводів хімічної промисловості. У 2004 році Кабмін вніс його до списку підприємств, що мають стратегічне значення для безпеки й економіки держави.

Зокрема, завод виробляє вапняно-аміачну селітру й адипінову кислоту.

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Пресслужба "РівнеАзоту" повідомило Фокусу, що підприємство продовжує працювати в штатному режимі після НП, суть якого полягала в розгерметизації трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти.

"В результаті надзвичайної ситуації відбувся разовий викид нітрозних газів в незначній кількості на території заводу. Наслідки надзвичайної ситуації повністю ліквідовані власними силами. Жертв та постраждалих немає", – йдеться в повідомленні.

На підприємстві відзначили, що показники повітря знаходяться в межах допустимих норм, а загрози навколишньому середовищу та людям, які мешкають в найближчих населених пунктах, немає. Стверджується також, що ситуація не вплинула на роботу виробничих цехів і на подальші відвантаження продукції згідно з укладеними контрактами.

Як повідомлялося раніше, 16 липня приблизно о 14:30 під Мушкетівським мостом у Будьонівському районі окупованого Донецька стався вибух газової труби, через що почалася сильна пожежа. Полумʼя пошкодило залізничне полотно на станції Мушкетово. У соцмережах писали, що вогонь було видно з центру Донецька.

Також нещодавно вибух прогримів на заводі в Данфіні в провінції Хенань у центральній частині Китаю. Судячи з кадрів, вибух був досить потужним. Після нього над підприємством утворилася велика хмара білого диму, що за формою нагадує гриб.