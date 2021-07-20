У Китаї стався потужний вибух на заводі (відео)

Надзвичайна подія трапилася на підприємстві в провінції Хенань.

Вибух прогримів на заводі в Данфіні в провінції Хенань, що у центральній частині Китаю.

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Як повідомляє Global Times, посилаючись на центральне телебачення Китаю, сильний вибух супроводжувався гучними звуками та відкритим вогнем.

На місце події приїхали співробітники місцевого управління з надзвичайних ситуацій.

Судячи з кадрів, вибух був досить потужним. Після нього над підприємством утворилася велика хмара білого диму, що за формою нагадує гриб.

[ + – ] Вибух у Китаї

На момент написання новини подробиці події відомі не були, також нічого не відомо про можливих постраждалих або жертви.

Sina News, посилаючись на екстрені служби, стверджує, що в результаті вибуху потерпілих немає.

Нагадаємо, 13 липня в російському курортному місті Геленджик вибухнув готель, в результаті чого загинули дві людини.

У той же день не менше 50 людей загинули в результаті пожежі, що охопила будівлю відділення лікарні для COVID-пацієнтів в місті Ен-Насирія (Ірак).

А 7 липня потужний вибух стався в порту Джебель-Алі, розташованому в 30 км від центру Дубая.