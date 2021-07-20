У Китаї стався потужний вибух на заводі (відео)
Надзвичайна подія трапилася на підприємстві в провінції Хенань.
Вибух прогримів на заводі в Данфіні в провінції Хенань, що у центральній частині Китаю.
Як повідомляє Global Times, посилаючись на центральне телебачення Китаю, сильний вибух супроводжувався гучними звуками та відкритим вогнем.
На місце події приїхали співробітники місцевого управління з надзвичайних ситуацій.
Судячи з кадрів, вибух був досить потужним. Після нього над підприємством утворилася велика хмара білого диму, що за формою нагадує гриб.
На момент написання новини подробиці події відомі не були, також нічого не відомо про можливих постраждалих або жертви.
Sina News, посилаючись на екстрені служби, стверджує, що в результаті вибуху потерпілих немає.
Нагадаємо, 13 липня в російському курортному місті Геленджик вибухнув готель, в результаті чого загинули дві людини.
У той же день не менше 50 людей загинули в результаті пожежі, що охопила будівлю відділення лікарні для COVID-пацієнтів в місті Ен-Насирія (Ірак).
А 7 липня потужний вибух стався в порту Джебель-Алі, розташованому в 30 км від центру Дубая.