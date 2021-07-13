В Іраку після потужного вибуху згоріло COVID-відділення, загинули 50 осіб (фото, відео)

Прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Кадімі наказав владі заарештувати керівників охорони здоров'я та цивільного захисту міста Ен-Насирія, де сталася пожежа.

Понад 50 людей загинули в результаті пожежі, яка охопила будівлю відділення лікарні для COVID-пацієнтів у місті Ен-Насирія на півдні Іраку, передає AP.

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Попередні версії НП — коротке замикання і вибух кисневого балона. Міністерство охорони здоровʼя Іраку поки офіційно не коментувало пожежу в COVID-відділенні в провінції Ді-Кар.

Джерела в коментарі зазначили, що в результаті пожежі в ковідному відділенні загинули понад 50 осіб, ще десятки отримали різні поранення. Саме відділення для COVID-пацієнтів було відкрито три місяці тому і було розраховане на 70 чоловік.

Премʼєр-міністр Іраку Мустафа аль-Кадімі після смертельної пожежі в ковідному відділенні провів переговори з високопоставленими міністрами і наказав заарештувати керівників охорони здоровʼя та цивільного захисту в Ен-Насирії. Директора лікарні вже усунули з посади і заарештували.

[ + – ] Пожежа в Іраку

[ + – ] Пожежа в Іраку

[ + – ] Пожежа в Іраку

За даними Reuters, очевидці спершу чули сильний вибух, після чого в лікарні почалася пожежа.

"Бригади медиків виносили обвуглені тіла з лікарні у вогні, у той час як багато пацієнтів кашляли від диму", — розповів репортер з місця пожежі в Ен-Насирії.

Місцева влада попереджає, що кількість жертв у ковідному відділенні може вирости, оскільки багато пацієнтів усе ще вважаються зниклими безвісти.

[ + – ] Пожежа в COVID-відділенні в Іраку

Це не перша смертельна пожежа в COVID-відділенні в Іраку. Як Фокус повідомляв, у квітні в Багдаді спалахнула пожежа в госпіталі для коронавірусних пацієнтів. У результаті пожежі загинули щонайменше 82 людини і 110 отримали поранення.

Також Фокус розповідав, що в Рязані загорілася ковідна реанімація. Вогонь через несправність апарату ШВЛ охопив реанімацію, де перебували COVID-пацієнти, у результаті чого загинули троє осіб і ще 11 отримали різні поранення.